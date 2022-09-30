Прогноз на бой Анджей Вавжик (Пол) — Михал Болоз (Пол) 30-го сентября

«Анджей Вавжик (Пол)» – «Михал Болоз (Пол)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30-го сентября состоится интересный поединок Анджей Вавжик (Пол) — Михал Болоз (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Анджей Вавжик (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Михал Болоз (Пол), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анджей Вавжик (Пол) — Михал Болоз (Пол):

победа Анджей Вавжик (Пол) – 0, ничья – 0, победа Михал Болоз (Пол) – 0

Прогноз на матч Анджей Вавжик (Пол) – Михал Болоз (Пол) Бои, титульный бой, 30-го сентября :

Так как Анджей Вавжик (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Михал Болоз (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Анджей Вавжик (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Анджей Вавжик (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Анджей Вавжик (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Анджей Вавжик (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Анджей Вавжик (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Михал Болоз (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Михал Болоз (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Михал Болоз (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Михал Болоз (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Михал Болоз (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Анджей Вавжик (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Анджей Вавжик (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Анджей Вавжик (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Анджей Вавжик (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Анджей Вавжик (Пол) валится с ног. К тому же, Анджей Вавжик (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Анджей Вавжик (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Михал Болоз (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Михал Болоз (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Михал Болоз (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Михал Болоз (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Михал Болоз (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Михал Болоз (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Анджей Вавжик (Пол) – Михал Болоз (Пол) 30.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Анджей Вавжик (Пол) и Михал Болоз (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Анджей Вавжик (Пол) и Михал Болоз (Пол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Анджей Вавжик (Пол) и Михал Болоз (Пол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Анджей Вавжик (Пол) и Михал Болоз (Пол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Анджей Вавжик (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Михал Болоз (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Анджей Вавжик (Пол) в данный момент сильнее, нежели Михал Болоз (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Анджей Вавжик (Пол)

На самом деле Анджей Вавжик (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Анджей Вавжик (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Анджей Вавжик (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Анджей Вавжик (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Анджей Вавжик (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Михал Болоз (Пол)

Последний раз Михал Болоз (Пол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Михал Болоз (Пол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Михал Болоз (Пол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Михал Болоз (Пол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Михал Болоз (Пол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Михал Болоз (Пол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Анджей Вавжик (Пол) — Михал Болоз (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го сентября

В настоящее время Анджей Вавжик (Пол) и Михал Болоз (Пол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Анджей Вавжик (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Анджей Вавжик (Пол) и Михал Болоз (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat1-601311-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yebenscicipas-virtanendurasovich-29-09-22/

http://rockaluga.ru/cat4-783459-shahter-4×4-dinamo-4×4-prognoz-specialista-na-match-29-09-22/