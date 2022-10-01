Прогноз на бой Жингнан Ксионг (Кит) — Ангела Ли (США) 01.10.2022

«Жингнан Ксионг (Кит)» – «Ангела Ли (США)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01.10.2022 состоится интересный поединок Жингнан Ксионг (Кит) — Ангела Ли (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 01.10.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Жингнан Ксионг (Кит) — Ангела Ли (США). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жингнан Ксионг (Кит) — Ангела Ли (США):

победа Жингнан Ксионг (Кит) – 0, ничья – 0, победа Ангела Ли (США) – 0

Прогноз на матч Жингнан Ксионг (Кит) – Ангела Ли (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.10.2022 :

Так как Жингнан Ксионг (Кит) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ангела Ли (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Жингнан Ксионг (Кит) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Жингнан Ксионг (Кит) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Жингнан Ксионг (Кит) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Жингнан Ксионг (Кит) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Жингнан Ксионг (Кит) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ангела Ли (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ангела Ли (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ангела Ли (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ангела Ли (США) должен быть в хорошей физической форме. Ангела Ли (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Жингнан Ксионг (Кит) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Жингнан Ксионг (Кит) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Жингнан Ксионг (Кит) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Жингнан Ксионг (Кит) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Жингнан Ксионг (Кит) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Жингнан Ксионг (Кит) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Ангела Ли (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ангела Ли (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ангела Ли (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ангела Ли (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ангела Ли (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ангела Ли (США) должен задуматься о своей обороне.

Жингнан Ксионг (Кит) – Ангела Ли (США) 01.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Жингнан Ксионг (Кит) и Ангела Ли (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Жингнан Ксионг (Кит) и Ангела Ли (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Жингнан Ксионг (Кит) является очевидным фаворитом, ведь Ангела Ли (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Жингнан Ксионг (Кит) и Ангела Ли (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ангела Ли (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Жингнан Ксионг (Кит)

Как бы Жингнан Ксионг (Кит) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Жингнан Ксионг (Кит) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Жингнан Ксионг (Кит) дрался на ринге только с представителями своей страны. Жингнан Ксионг (Кит) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Жингнан Ксионг (Кит) совершенно не работает над собственной защитой.

Ангела Ли (США)

В данный момент Ангела Ли (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ангела Ли (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ангела Ли (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ангела Ли (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Жингнан Ксионг (Кит) — Ангела Ли (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.10.2022

Вряд ли Жингнан Ксионг (Кит) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Ангела Ли (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Жингнан Ксионг (Кит) и Ангела Ли (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Жингнан Ксионг (Кит) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat2-576087-samanta-krouford-yana-kolodinska-prognoz-specialista-na-match-29-09-22/

http://rockaluga.ru/cat1-783566-prognoz-mell-elizabet-reasko-gonsales-karolina-gomes-29-go-sentyabrya-2022-goda-stavki-i-koefficienty/