Прогноз на бой Артур Бизевский (Пол) — Андраш Чомор (Вен) 01-го октября 2022 года

«Артур Бизевский (Пол)» – «Андраш Чомор (Вен)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01.10.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Артур Бизевский (Пол) — Андраш Чомор (Вен). На ринге его участники появятся в 20:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Артур Бизевский (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Артур Бизевский (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01.10.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Андраш Чомор (Вен), так что вряд ли в 20:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Бизевский (Пол) — Андраш Чомор (Вен):

победа Артур Бизевский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Андраш Чомор (Вен) – 0

Прогноз на матч Артур Бизевский (Пол) – Андраш Чомор (Вен) Бои, титульный бой, 01.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Артур Бизевский (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Андраш Чомор (Вен), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Артур Бизевский (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Артур Бизевский (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Артур Бизевский (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Артур Бизевский (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Артур Бизевский (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Артур Бизевский (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Андраш Чомор (Вен) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Андраш Чомор (Вен) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Андраш Чомор (Вен) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Андраш Чомор (Вен) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Андраш Чомор (Вен) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Артур Бизевский (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Артур Бизевский (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Артур Бизевский (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Артур Бизевский (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Артур Бизевский (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Артур Бизевский (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Андраш Чомор (Вен) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Андраш Чомор (Вен) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Андраш Чомор (Вен) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Андраш Чомор (Вен) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Андраш Чомор (Вен) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Андраш Чомор (Вен) должен задуматься о своей обороне.

Артур Бизевский (Пол) – Андраш Чомор (Вен) 01.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Артур Бизевский (Пол) и Андраш Чомор (Вен). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Артур Бизевский (Пол) и Андраш Чомор (Вен) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артур Бизевский (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Андраш Чомор (Вен) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Артур Бизевский (Пол) и Андраш Чомор (Вен), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Артур Бизевский (Пол) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Артур Бизевский (Пол) в данный момент сильнее, нежели Андраш Чомор (Вен), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Артур Бизевский (Пол)

Артур Бизевский (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Артур Бизевский (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Артур Бизевский (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Артур Бизевский (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Артур Бизевский (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Андраш Чомор (Вен)

Сейчас Андраш Чомор (Вен) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Андраш Чомор (Вен) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Андраш Чомор (Вен) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Андраш Чомор (Вен) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Андраш Чомор (Вен) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Артур Бизевский (Пол) — Андраш Чомор (Вен). Прогноз и ставки на матч. Бои 01.10.2022

Вряд ли Артур Бизевский (Пол) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Андраш Чомор (Вен), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Артур Бизевский (Пол) — Андраш Чомор (Вен) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Андраш Чомор (Вен) выиграет нокаутом.

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