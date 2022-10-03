Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц. Прогноз, ставки на матч(04.10.22)

Прогноз Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц (04.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц 04-го октября 2022 года

04-го октября 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Джеймс Дакворт , а противостоять в этом поединке будет Тэйлор Гэрри Фритц.



Теннисное противостояние Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04-го октября 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Джеймс Дакворт является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц запланирован организаторами турнира на 04-го октября 2022 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 05:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джеймс Дакворт имеет три победы при одном поражении.

Джеймс Дакворт

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джеймс Дакворт продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джеймс Дакворт в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джеймс Дакворт сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джеймс Дакворт немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Тэйлор Гэрри Фритц

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тэйлор Гэрри Фритц на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тэйлор Гэрри Фритц демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тэйлор Гэрри Фритц имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тэйлор Гэрри Фритц намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тэйлор Гэрри Фритц не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тэйлор Гэрри Фритц будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тэйлор Гэрри Фритц и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тэйлор Гэрри Фритц умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц. Прогноз, ставки на матч(04.10.22)

Джеймс Дакворт

Несмотря на внушительный возраст, Джеймс Дакворт демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джеймс Дакворт гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джеймс Дакворт обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джеймс Дакворт снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джеймс Дакворт может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Тэйлор Гэрри Фритц

В этом сезоне Тэйлор Гэрри Фритц не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Тэйлор Гэрри Фритц сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Тэйлор Гэрри Фритц допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Тэйлор Гэрри Фритц допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Тэйлор Гэрри Фритц демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джеймс Дакворт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тэйлор Гэрри Фритц в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джеймс Дакворт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тэйлор Гэрри Фритц сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джеймс Дакворт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеймс Дакворт — Тэйлор Гэрри Фритц. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джеймс Дакворт и Тэйлор Гэрри Фритц, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-603104-stavki-na-match-adriana-remi-sabastyani-leon-prognoz-na-tennis-ot-03-10-22/