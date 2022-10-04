Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс. Прогноз, ставки на матч(04.10.22)

Прогноз Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс (04 октября), ставки и коэффициенты

Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс (04.10.2022), ставки и коэффициенты

04.10.2022 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Осафуне/Хосонума , а противостоять в этом поединке будет Баягич/Симмонс.



Осафуне/Хосонума сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 04.10.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Баягич/Симмонс. По Москве данный поединок начнется в 09:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Баягич/Симмонс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:00 по Москве Осафуне/Хосонума выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Баягич/Симмонс. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04.10.2022. Осафуне/Хосонума не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Осафуне/Хосонума

Этот турнир Осафуне/Хосонума проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Осафуне/Хосонума может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Осафуне/Хосонума однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Осафуне/Хосонума имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Осафуне/Хосонума левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Осафуне/Хосонума хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Баягич/Симмонс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Баягич/Симмонс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Баягич/Симмонс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Баягич/Симмонс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Баягич/Симмонс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Баягич/Симмонс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Баягич/Симмонс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Баягич/Симмонс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Баягич/Симмонс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс

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Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс. Прогноз, ставки на матч(04.10.22)

Осафуне/Хосонума

Несмотря на внушительный возраст, Осафуне/Хосонума демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Осафуне/Хосонума гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Осафуне/Хосонума обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Осафуне/Хосонума снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Осафуне/Хосонума может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Баягич/Симмонс

В этом сезоне Баягич/Симмонс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Баягич/Симмонс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Баягич/Симмонс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Баягич/Симмонс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Баягич/Симмонс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Осафуне/Хосонума и Баягич/Симмонс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Осафуне/Хосонума и Баягич/Симмонс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Осафуне/Хосонума и Баягич/Симмонс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Осафуне/Хосонума и Баягич/Симмонс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Осафуне/Хосонума сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Баягич/Симмонс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Осафуне/Хосонума – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Осафуне/Хосонума и Баягич/Симмонс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Осафуне/Хосонума — Баягич/Симмонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Осафуне/Хосонума и Баягич/Симмонс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Осафуне/Хосонума и для Баягич/Симмонс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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