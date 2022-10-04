Накашима/Рииз — Думбия/Ребул. Прогноз, ставки на матч(05.10.22)

Прогноз Накашима/Рииз — Думбия/Ребул (05 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Накашима/Рииз — Думбия/Ребул 05-го октября 2022 года

05-го октября 2022 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Накашима/Рииз , а противостоять в этом поединке будет Думбия/Ребул.



Так как Накашима/Рииз в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Думбия/Ребул, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05-го октября 2022 года. Но, доказать обратное Накашима/Рииз все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Накашима/Рииз — Думбия/Ребул. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

05-го октября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Накашима/Рииз — Думбия/Ребул. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 05:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Думбия/Ребул, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Думбия/Ребул выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Накашима/Рииз

На данный момент Накашима/Рииз является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Накашима/Рииз поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Накашима/Рииз пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Накашима/Рииз слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Накашима/Рииз будет более тщательно готовиться к поединку.



Думбия/Ребул

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Думбия/Ребул имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Думбия/Ребул демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Думбия/Ребул не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Думбия/Ребул не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Накашима/Рииз» — «Думбия/Ребул»: прогноз автора

Накашима/Рииз и Думбия/Ребул – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Накашима/Рииз — Думбия/Ребул. Прогноз, ставки на матч(05.10.22)

Накашима/Рииз

В этом сезоне Накашима/Рииз демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Накашима/Рииз уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Накашима/Рииз любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Накашима/Рииз часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Накашима/Рииз умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Думбия/Ребул

В этом сезоне Думбия/Ребул не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Думбия/Ребул сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Думбия/Ребул допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Думбия/Ребул допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Думбия/Ребул демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Накашима/Рииз — Думбия/Ребул Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Накашима/Рииз и Думбия/Ребул, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Накашима/Рииз и Думбия/Ребул играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Накашима/Рииз, и Думбия/Ребул неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Накашима/Рииз — Думбия/Ребул: погода помешает показать хороший теннис

Накашима/Рииз и Думбия/Ребул которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Накашима/Рииз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Думбия/Ребул хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Накашима/Рииз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Думбия/Ребул умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Накашима/Рииз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Думбия/Ребул вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Накашима/Рииз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Накашима/Рииз — Думбия/Ребул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Накашима/Рииз и Думбия/Ребул букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Накашима/Рииз и Думбия/Ребул проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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