Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева (07.10.2022), ставки и коэффициенты

Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева (07.10.2022), ставки и коэффициенты

07.10.2022 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Микульските/Чонг , а противостоять в этом поединке будет Кесслер/Сахдиева.



Теннисное противостояние Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 07.10.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 04:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Микульските/Чонг является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева, которая пройдет 07.10.2022 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 04:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Микульските/Чонг

В этом сезоне Микульските/Чонг показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Микульските/Чонг играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Микульските/Чонг умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Микульските/Чонг и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Микульските/Чонг будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Микульските/Чонг чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кесслер/Сахдиева

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кесслер/Сахдиева на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кесслер/Сахдиева демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кесслер/Сахдиева имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кесслер/Сахдиева намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кесслер/Сахдиева не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кесслер/Сахдиева будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кесслер/Сахдиева и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кесслер/Сахдиева умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Микульските/Чонг» — «Кесслер/Сахдиева»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева 07.10.2022

Микульските/Чонг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Микульските/Чонг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Микульските/Чонг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Микульските/Чонг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Микульските/Чонг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Микульските/Чонг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Микульските/Чонг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кесслер/Сахдиева

В этом сезоне Кесслер/Сахдиева действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Кесслер/Сахдиева обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Кесслер/Сахдиева не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Кесслер/Сахдиева не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Кесслер/Сахдиева имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева: погода помешает показать хороший теннис

Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Микульските/Чонг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кесслер/Сахдиева хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Микульските/Чонг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кесслер/Сахдиева умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Микульските/Чонг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кесслер/Сахдиева вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Микульските/Чонг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микульските/Чонг — Кесслер/Сахдиева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Микульските/Чонг и Кесслер/Сахдиева сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Микульските/Чонг, и Кесслер/Сахдиева будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-604633-maliginahromacheva-knutsonmuntyan-prognoz-specialista-na-match-06-10-22/