Прогноз на бой Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос) 07 октября

«Никита Кузьмин (Рос)» – «Павел Сосулин (Рос)». 07.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос) на 07-го октября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 13:35.

До 07-го октября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 13:35 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос):

победа Никита Кузьмин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Павел Сосулин (Рос) – 0

Прогноз на матч Никита Кузьмин (Рос) – Павел Сосулин (Рос) Бои, титульный бой, 07-го октября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Никита Кузьмин (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Никита Кузьмин (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Никита Кузьмин (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Никита Кузьмин (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Никита Кузьмин (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Павел Сосулин (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Павел Сосулин (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Павел Сосулин (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Павел Сосулин (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Павел Сосулин (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Никита Кузьмин (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Никита Кузьмин (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Никита Кузьмин (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Никита Кузьмин (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Павел Сосулин (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Павел Сосулин (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Павел Сосулин (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Павел Сосулин (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Павел Сосулин (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Павел Сосулин (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Павел Сосулин (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Никита Кузьмин (Рос) – Павел Сосулин (Рос) 07.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Никита Кузьмин (Рос) и Павел Сосулин (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Никита Кузьмин (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Никита Кузьмин (Рос) в данный момент сильнее, нежели Павел Сосулин (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Никита Кузьмин (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Никита Кузьмин (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Никита Кузьмин (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Никита Кузьмин (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Никита Кузьмин (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Павел Сосулин (Рос)

Сейчас Павел Сосулин (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Павел Сосулин (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Павел Сосулин (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Павел Сосулин (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Павел Сосулин (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го октября 2022 года

На титульный бой Никита Кузьмин (Рос) — Павел Сосулин (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Никита Кузьмин (Рос) легко справится с таким соперником, как Павел Сосулин (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat2-578087-stavki-na-match-aspen-shuman-aleksa-gletch-prognoz-na-tennis-ot-06-10-22/

http://rockaluga.ru/cat3-818603-prognoz-na-match-horvatiya-19-zhen-chernogoriya-19-zhen-ot-eksperta-07-10-22/