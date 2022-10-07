Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу: снова ждем результативной игры

Прогноз Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу (07 октября), ставки и коэффициенты

Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу (07 октября), ставки и коэффициенты

07 октября в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Изароу/Синха , а противостоять в этом поединке будет Тронгчароенчайкул/Хсу.



Буквально несколько дней назад Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу играли свои матчи, а теперь уже 07 октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 09:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Изароу/Синха имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07 октября откроет его противостояние Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:00 по МСК, то есть до начала игры. Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тронгчароенчайкул/Хсу может гордиться семью победами, а вот Изароу/Синха имеет только пять выигранных встреч.

Изароу/Синха

Изароу/Синха, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Изароу/Синха может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Изароу/Синха входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Изароу/Синха еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Изароу/Синха сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Тронгчароенчайкул/Хсу

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Тронгчароенчайкул/Хсу имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Тронгчароенчайкул/Хсу демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Тронгчароенчайкул/Хсу не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Тронгчароенчайкул/Хсу не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу 07 октября

Изароу/Синха

В этом сезоне Изароу/Синха демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Изароу/Синха уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Изароу/Синха любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Изароу/Синха часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Изароу/Синха умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Тронгчароенчайкул/Хсу

На этом турнире Тронгчароенчайкул/Хсу играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Тронгчароенчайкул/Хсу какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Тронгчароенчайкул/Хсу уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Тронгчароенчайкул/Хсу много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Тронгчароенчайкул/Хсу сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Тронгчароенчайкул/Хсу не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Изароу/Синха имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тронгчароенчайкул/Хсу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Изароу/Синха превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тронгчароенчайкул/Хсу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Изароу/Синха гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Изароу/Синха — Тронгчароенчайкул/Хсу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Изароу/Синха и Тронгчароенчайкул/Хсу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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