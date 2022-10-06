Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер (07 октября), ставки и коэффициенты

Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер (07-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

07-го октября 2022 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кэмпана/Мальгароли , а противостоять в этом поединке будет Кастаньола/Ньюмайер.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 07-го октября 2022 года, а его начало по МСК будет в 15:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Кэмпана/Мальгароли. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер:

В 15:30 по Москве Кэмпана/Мальгароли выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кастаньола/Ньюмайер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 07-го октября 2022 года. Кэмпана/Мальгароли не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кэмпана/Мальгароли

Болельщики ожидали, что на этом турнире Кэмпана/Мальгароли продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Кэмпана/Мальгароли в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Кэмпана/Мальгароли сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Кэмпана/Мальгароли немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Кастаньола/Ньюмайер

На этом турнире Кастаньола/Ньюмайер выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кастаньола/Ньюмайер снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кастаньола/Ньюмайер чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кастаньола/Ньюмайер уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кастаньола/Ньюмайер зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер 07-го октября 2022 года

Кэмпана/Мальгароли

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кэмпана/Мальгароли, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кэмпана/Мальгароли уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кэмпана/Мальгароли старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кэмпана/Мальгароли, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кэмпана/Мальгароли не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кэмпана/Мальгароли все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кэмпана/Мальгароли точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кастаньола/Ньюмайер

Кастаньола/Ньюмайер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кастаньола/Ньюмайер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кастаньола/Ньюмайер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кастаньола/Ньюмайер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кастаньола/Ньюмайер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кастаньола/Ньюмайер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кастаньола/Ньюмайер проводит второй или третий матч. А вот Кэмпана/Мальгароли как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кэмпана/Мальгароли, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кэмпана/Мальгароли без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кэмпана/Мальгароли вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэмпана/Мальгароли — Кастаньола/Ньюмайер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кэмпана/Мальгароли и Кастаньола/Ньюмайер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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