Прогноз на бой Бадр Хари (Нид) — Алистар Оверим (Нид) 08.10.2022

«Бадр Хари (Нид)» – «Алистар Оверим (Нид)». 08.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го октября 2022 года должен состояться бой Бадр Хари (Нид) — Алистар Оверим (Нид), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Бадр Хари (Нид) и Алистар Оверим (Нид) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Бадр Хари (Нид) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08-го октября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Алистар Оверим (Нид), так что вряд ли в 23:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бадр Хари (Нид) — Алистар Оверим (Нид):

победа Бадр Хари (Нид) – 0, ничья – 0, победа Алистар Оверим (Нид) – 0

Прогноз на матч Бадр Хари (Нид) – Алистар Оверим (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го октября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Бадр Хари (Нид) — Алистар Оверим (Нид) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Бадр Хари (Нид) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бадр Хари (Нид) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бадр Хари (Нид) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бадр Хари (Нид) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бадр Хари (Нид) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бадр Хари (Нид) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бадр Хари (Нид) может и не устоять на ногах.

Алистар Оверим (Нид) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алистар Оверим (Нид) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алистар Оверим (Нид), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алистар Оверим (Нид) должен быть в хорошей физической форме. Алистар Оверим (Нид) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Бадр Хари (Нид) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Бадр Хари (Нид) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Бадр Хари (Нид) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Бадр Хари (Нид) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Бадр Хари (Нид) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Бадр Хари (Нид) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Алистар Оверим (Нид) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Алистар Оверим (Нид) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Алистар Оверим (Нид) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Алистар Оверим (Нид) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Алистар Оверим (Нид) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Бадр Хари (Нид) – Алистар Оверим (Нид) 08.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Бадр Хари (Нид) и Алистар Оверим (Нид). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Бадр Хари (Нид) и Алистар Оверим (Нид) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Бадр Хари (Нид) и Алистар Оверим (Нид) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Бадр Хари (Нид) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алистар Оверим (Нид) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Бадр Хари (Нид) и Алистар Оверим (Нид), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Бадр Хари (Нид) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бадр Хари (Нид) — Алистар Оверим (Нид) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Алистар Оверим (Нид).

Бадр Хари (Нид)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Бадр Хари (Нид) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Бадр Хари (Нид) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Бадр Хари (Нид) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Бадр Хари (Нид) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Алистар Оверим (Нид)

В данный момент Алистар Оверим (Нид) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Алистар Оверим (Нид) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Алистар Оверим (Нид) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Алистар Оверим (Нид) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Бадр Хари (Нид) — Алистар Оверим (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го октября 2022 года

Так как Бадр Хари (Нид) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Алистар Оверим (Нид).

Статистика и личные встречи

Так как Бадр Хари (Нид) и Алистар Оверим (Нид) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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