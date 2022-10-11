Астрос де Халиско — Минерос Закатекас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.22)

Прогноз Астрос де Халиско — Минерос Закатекас (11-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Астрос де Халиско — Минерос Закатекас 11.10.2022

11.10.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Астрос де Халиско примет соперника по национальному первенству Минерос Закатекас.



11.10.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Астрос де Халиско – Минерос Закатекас, который начнется в 04:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Астрос де Халиско были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Астрос де Халиско — Минерос Закатекас:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Астрос де Халиско — Минерос Закатекас, запланированное на 11.10.2022. Поставить на матч можно будет до 04:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Минерос Закатекас была еще пять лет назад.

Астрос де Халиско

К данному поединку баскетбольный клуб Астрос де Халиско подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Астрос де Халиско играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Астрос де Халиско подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Минерос Закатекас

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Минерос Закатекас потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Минерос Закатекас сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Минерос Закатекас не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 11.10.2022 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Астрос де Халиско — Минерос Закатекас, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Астрос де Халиско — Минерос Закатекас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.22)

Астрос де Халиско

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Астрос де Халиско наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Астрос де Халиско сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Астрос де Халиско всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Астрос де Халиско бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Минерос Закатекас

В прошлом матче баскетбольный клуб Минерос Закатекас потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Минерос Закатекас и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Минерос Закатекас находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Астрос де Халиско — Минерос Закатекас Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11.10.2022, и в его рамках состоится поединок Астрос де Халиско — Минерос Закатекас. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Астрос де Халиско — Минерос Закатекас: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Астрос де Халиско проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Астрос де Халиско позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Астрос де Халиско играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Астрос де Халиско сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Минерос Закатекас все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Минерос Закатекас также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Минерос Закатекас продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Астрос де Халиско — Минерос Закатекас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Астрос де Халиско лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Астрос де Халиско гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Астрос де Халиско все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Минерос Закатекас сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Минерос Закатекас идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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