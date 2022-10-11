Прогноз на бой Муртазали Омаров (Рос) — Иван Чернецкий (Блр) 12-го октября 2022 года

«Муртазали Омаров (Рос)» – «Иван Чернецкий (Блр)». 12.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12-го октября 2022 года состоится интересный поединок Муртазали Омаров (Рос) — Иван Чернецкий (Блр), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Муртазали Омаров (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12-го октября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Иван Чернецкий (Блр), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муртазали Омаров (Рос) — Иван Чернецкий (Блр):

победа Муртазали Омаров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Иван Чернецкий (Блр) – 0

Прогноз на матч Муртазали Омаров (Рос) – Иван Чернецкий (Блр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го октября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Муртазали Омаров (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Иван Чернецкий (Блр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Муртазали Омаров (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Муртазали Омаров (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Муртазали Омаров (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Муртазали Омаров (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Муртазали Омаров (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Иван Чернецкий (Блр) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Иван Чернецкий (Блр) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Иван Чернецкий (Блр) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Иван Чернецкий (Блр) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Иван Чернецкий (Блр) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Муртазали Омаров (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Муртазали Омаров (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Муртазали Омаров (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Муртазали Омаров (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Муртазали Омаров (Рос) валится с ног. К тому же, Муртазали Омаров (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Муртазали Омаров (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Иван Чернецкий (Блр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Иван Чернецкий (Блр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Иван Чернецкий (Блр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Иван Чернецкий (Блр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Иван Чернецкий (Блр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Муртазали Омаров (Рос) – Иван Чернецкий (Блр) 12.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Муртазали Омаров (Рос) и Иван Чернецкий (Блр) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Муртазали Омаров (Рос) и Иван Чернецкий (Блр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Муртазали Омаров (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Иван Чернецкий (Блр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Муртазали Омаров (Рос) — Иван Чернецкий (Блр) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Муртазали Омаров (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Муртазали Омаров (Рос) — Иван Чернецкий (Блр) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Иван Чернецкий (Блр) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Муртазали Омаров (Рос)

Хотя Муртазали Омаров (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Муртазали Омаров (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Муртазали Омаров (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Муртазали Омаров (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Муртазали Омаров (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Иван Чернецкий (Блр)

Иван Чернецкий (Блр) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Иван Чернецкий (Блр) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Иван Чернецкий (Блр) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Иван Чернецкий (Блр) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Иван Чернецкий (Блр) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Муртазали Омаров (Рос) — Иван Чернецкий (Блр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го октября 2022 года

Несмотря на то, что Муртазали Омаров (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Иван Чернецкий (Блр) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Муртазали Омаров (Рос) легко справится с таким соперником, как Иван Чернецкий (Блр). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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