Прогноз Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan) (12-го октября), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan). Прогноз, ставки на матч. NBA (12.10.22)

12 октября в 16:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) примет соперника по национальному первенству Даллас Маверикс (tapachan).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Торонто Рэпторс (Lalkoff) и Даллас Маверикс (tapachan). Оно пройдет 12 октября, так что можно не сомневаться, что в 16:10 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan):

На 12 октября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 16:10 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff), одержав семь побед.

Торонто Рэпторс (Lalkoff)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Торонто Рэпторс (Lalkoff) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Даллас Маверикс (tapachan)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Даллас Маверикс (tapachan) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Вплоть до 12 октября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan). А так как начало встречи в 16:10 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan) (12 октября), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторс (Lalkoff)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Торонто Рэпторс (Lalkoff) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Даллас Маверикс (tapachan)

В прошлом матче баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Даллас Маверикс (tapachan) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan) пройдет 12 октября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:10 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторс (Lalkoff) — Даллас Маверикс (tapachan). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (tapachan) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Даллас Маверикс (tapachan) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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