Прогноз на бой Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех) 14 октября

«Адрианна Крефт (Пол)» – «Петра Часткова (Чех)». 14.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14 октября состоится интересный поединок Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Адрианна Крефт (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Петра Часткова (Чех), так что вряд ли в 21:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех):

победа Адрианна Крефт (Пол) – 0, ничья – 0, победа Петра Часткова (Чех) – 0

Прогноз на матч Адрианна Крефт (Пол) – Петра Часткова (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14 октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Адрианна Крефт (Пол) не очень выгодно, а вот Петра Часткова (Чех) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Адрианна Крефт (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Адрианна Крефт (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Адрианна Крефт (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Адрианна Крефт (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Адрианна Крефт (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Адрианна Крефт (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Адрианна Крефт (Пол) может и не устоять на ногах.

Петра Часткова (Чех) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Петра Часткова (Чех) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Петра Часткова (Чех), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Петра Часткова (Чех) должен быть в хорошей физической форме. Петра Часткова (Чех) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Адрианна Крефт (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Адрианна Крефт (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Адрианна Крефт (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Адрианна Крефт (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Адрианна Крефт (Пол) валится с ног. К тому же, Адрианна Крефт (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Адрианна Крефт (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Петра Часткова (Чех) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Петра Часткова (Чех) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Петра Часткова (Чех) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Петра Часткова (Чех) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Адрианна Крефт (Пол) – Петра Часткова (Чех) 14.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Адрианна Крефт (Пол) и Петра Часткова (Чех), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Адрианна Крефт (Пол) и Петра Часткова (Чех). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Адрианна Крефт (Пол) и Петра Часткова (Чех) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Адрианна Крефт (Пол) и Петра Часткова (Чех) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Адрианна Крефт (Пол) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Петра Часткова (Чех) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Адрианна Крефт (Пол)

Адрианна Крефт (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Адрианна Крефт (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Адрианна Крефт (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Адрианна Крефт (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Адрианна Крефт (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Петра Часткова (Чех)

В данный момент Петра Часткова (Чех) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Петра Часткова (Чех) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Петра Часткова (Чех) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Петра Часткова (Чех) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14 октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Адрианна Крефт (Пол) — Петра Часткова (Чех) собираются ставить на то, что сильнее будет Адрианна Крефт (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Адрианна Крефт (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Петра Часткова (Чех) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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