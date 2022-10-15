Прогноз на бой Шайанн Бауэрс (США) — Наранжаргал Цендаюш (Мнг) 15.10.2022

«Шайанн Бауэрс (США)» – «Наранжаргал Цендаюш (Мнг)». 15.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15 октября состоится интересный поединок Шайанн Бауэрс (США) — Наранжаргал Цендаюш (Мнг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 15 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шайанн Бауэрс (США) — Наранжаргал Цендаюш (Мнг). Это будет продолжаться вплоть до 01:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шайанн Бауэрс (США) — Наранжаргал Цендаюш (Мнг):

победа Шайанн Бауэрс (США) – 0, ничья – 0, победа Наранжаргал Цендаюш (Мнг) – 0

Прогноз на матч Шайанн Бауэрс (США) – Наранжаргал Цендаюш (Мнг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15 октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Шайанн Бауэрс (США) не очень выгодно, а вот Наранжаргал Цендаюш (Мнг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Шайанн Бауэрс (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Шайанн Бауэрс (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Шайанн Бауэрс (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Шайанн Бауэрс (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Шайанн Бауэрс (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Наранжаргал Цендаюш (Мнг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Наранжаргал Цендаюш (Мнг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Наранжаргал Цендаюш (Мнг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Наранжаргал Цендаюш (Мнг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Наранжаргал Цендаюш (Мнг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Шайанн Бауэрс (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Шайанн Бауэрс (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Шайанн Бауэрс (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Шайанн Бауэрс (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Наранжаргал Цендаюш (Мнг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Наранжаргал Цендаюш (Мнг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Наранжаргал Цендаюш (Мнг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Наранжаргал Цендаюш (Мнг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Наранжаргал Цендаюш (Мнг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Наранжаргал Цендаюш (Мнг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Наранжаргал Цендаюш (Мнг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шайанн Бауэрс (США) – Наранжаргал Цендаюш (Мнг) 15.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шайанн Бауэрс (США) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Шайанн Бауэрс (США) — Наранжаргал Цендаюш (Мнг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Наранжаргал Цендаюш (Мнг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шайанн Бауэрс (США)

На самом деле Шайанн Бауэрс (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Шайанн Бауэрс (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Шайанн Бауэрс (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Шайанн Бауэрс (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Шайанн Бауэрс (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Наранжаргал Цендаюш (Мнг)

Уже несколько лет Наранжаргал Цендаюш (Мнг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Наранжаргал Цендаюш (Мнг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Наранжаргал Цендаюш (Мнг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Шайанн Бауэрс (США) — Наранжаргал Цендаюш (Мнг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15 октября

В настоящее время Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Шайанн Бауэрс (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шайанн Бауэрс (США) и Наранжаргал Цендаюш (Мнг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шайанн Бауэрс (США) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat3-607778-chengiz-aksu-robert-strombahs-prognoz-professionala-na-match-13-10-22/

http://rockaluga.ru/cat0-791115-prognoz-na-match-germaniya-klask-ispaniya-klask-ot-eksperta-13-10-22/