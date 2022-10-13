Прогноз на бой Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра) 15 октября

«Джаред Ревель (Кан)» – «Ренато Валенте Алвеш (Бра)». 15.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 15-го октября должен состояться бой Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джаред Ревель (Кан) и Ренато Валенте Алвеш (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 15-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра):

победа Джаред Ревель (Кан) – 0, ничья – 0, победа Ренато Валенте Алвеш (Бра) – 0

Прогноз на матч Джаред Ревель (Кан) – Ренато Валенте Алвеш (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джаред Ревель (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Ренато Валенте Алвеш (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джаред Ревель (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джаред Ревель (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джаред Ревель (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джаред Ревель (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джаред Ревель (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ренато Валенте Алвеш (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ренато Валенте Алвеш (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ренато Валенте Алвеш (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ренато Валенте Алвеш (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ренато Валенте Алвеш (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Джаред Ревель (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джаред Ревель (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джаред Ревель (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джаред Ревель (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джаред Ревель (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джаред Ревель (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Ренато Валенте Алвеш (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ренато Валенте Алвеш (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ренато Валенте Алвеш (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ренато Валенте Алвеш (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ренато Валенте Алвеш (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ренато Валенте Алвеш (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Джаред Ревель (Кан) – Ренато Валенте Алвеш (Бра) 15.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джаред Ревель (Кан) и Ренато Валенте Алвеш (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джаред Ревель (Кан) и Ренато Валенте Алвеш (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джаред Ревель (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Ренато Валенте Алвеш (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джаред Ревель (Кан).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джаред Ревель (Кан) и Ренато Валенте Алвеш (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ренато Валенте Алвеш (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джаред Ревель (Кан)

Хотя Джаред Ревель (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джаред Ревель (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джаред Ревель (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джаред Ревель (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джаред Ревель (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ренато Валенте Алвеш (Бра)

В своей карьере Ренато Валенте Алвеш (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ренато Валенте Алвеш (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ренато Валенте Алвеш (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ренато Валенте Алвеш (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Джаред Ревель (Кан), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джаред Ревель (Кан) — Ренато Валенте Алвеш (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джаред Ревель (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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