Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва: в ожидании «эйсов»

Прогноз Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва (18.10.2022), ставки и коэффициенты

Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва (18-го октября), ставки и коэффициенты

18-го октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Фикович , а противостоять в этом поединке будет Жоао Лукас Реис Да Сильва.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 18-го октября, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Хуан Пабло Фикович. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18-го октября встречаются Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Хуан Пабло Фикович является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Хуан Пабло Фикович

Хуан Пабло Фикович отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Хуан Пабло Фикович проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Хуан Пабло Фикович проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Хуан Пабло Фикович играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Хуан Пабло Фикович больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Жоао Лукас Реис Да Сильва

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Жоао Лукас Реис Да Сильвав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Жоао Лукас Реис Да Сильва играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Жоао Лукас Реис Да Сильва держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Жоао Лукас Реис Да Сильва демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Жоао Лукас Реис Да Сильва находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва 18-го октября

Хуан Пабло Фикович

Несмотря на внушительный возраст, Хуан Пабло Фикович демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Хуан Пабло Фикович гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Хуан Пабло Фикович обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Хуан Пабло Фикович снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Хуан Пабло Фикович может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Жоао Лукас Реис Да Сильва

На этом турнире Жоао Лукас Реис Да Сильва играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Жоао Лукас Реис Да Сильва какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Жоао Лукас Реис Да Сильва уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Жоао Лукас Реис Да Сильва много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Жоао Лукас Реис Да Сильва сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Жоао Лукас Реис Да Сильва не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Пабло Фикович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жоао Лукас Реис Да Сильва в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Пабло Фикович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жоао Лукас Реис Да Сильва сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Пабло Фикович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Фикович — Жоао Лукас Реис Да Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хуан Пабло Фикович и Жоао Лукас Реис Да Сильва проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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