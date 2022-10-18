Прогноз на бой Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра) 20-го октября

«Жахонгир Джумаев (Узб)» – «Дилан Сальвадор (Фра)». 20.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра) на 20 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Жахонгир Джумаев (Узб) и Дилан Сальвадор (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Стало известно, что именно 20 октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра):

победа Жахонгир Джумаев (Узб) – 2.885, ничья – 45, победа Дилан Сальвадор (Фра) – 1.422

Прогноз на матч Жахонгир Джумаев (Узб) – Дилан Сальвадор (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 октября :

Букмекерские конторы на бой Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.885 и 1.422.

История личных встреч

В профессиональной карьере Жахонгир Джумаев (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Жахонгир Джумаев (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Жахонгир Джумаев (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Жахонгир Джумаев (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Жахонгир Джумаев (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Жахонгир Джумаев (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Дилан Сальвадор (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дилан Сальвадор (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дилан Сальвадор (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дилан Сальвадор (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Дилан Сальвадор (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Жахонгир Джумаев (Узб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Жахонгир Джумаев (Узб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Жахонгир Джумаев (Узб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Жахонгир Джумаев (Узб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Жахонгир Джумаев (Узб) валится с ног. К тому же, Жахонгир Джумаев (Узб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Жахонгир Джумаев (Узб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Дилан Сальвадор (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Дилан Сальвадор (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Дилан Сальвадор (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Дилан Сальвадор (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Дилан Сальвадор (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Жахонгир Джумаев (Узб) – Дилан Сальвадор (Фра) 20.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Жахонгир Джумаев (Узб) и Дилан Сальвадор (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Жахонгир Джумаев (Узб) и Дилан Сальвадор (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Жахонгир Джумаев (Узб) является очевидным фаворитом, ведь Дилан Сальвадор (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дилан Сальвадор (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Жахонгир Джумаев (Узб)

Свою самую выдающуюся победу Жахонгир Джумаев (Узб) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Жахонгир Джумаев (Узб) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Жахонгир Джумаев (Узб) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Жахонгир Джумаев (Узб) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Жахонгир Джумаев (Узб) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дилан Сальвадор (Фра)

Дилан Сальвадор (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Дилан Сальвадор (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Дилан Сальвадор (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Дилан Сальвадор (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Дилан Сальвадор (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Жахонгир Джумаев (Узб) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Жахонгир Джумаев (Узб) — Дилан Сальвадор (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жахонгир Джумаев (Узб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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