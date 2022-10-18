Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.22)

Прогноз Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард (19-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард 19-го октября

19-го октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио , а противостоять в этом поединке будет Джованни Мпетчи Перрикард.



Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19-го октября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Джованни Мпетчи Перрикард. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Джованни Мпетчи Перрикард, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19-го октября, ведь именно в этот день на корте встречаются Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио имеет на своем счету три победы, Джованни Мпетчи Перрикард может похвастаться четырьмя.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

Пока Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио довольно неплохо играет на данном покрытии.



Джованни Мпетчи Перрикард

Нынешняя форма, которую демонстрирует Джованни Мпетчи Перрикард еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Джованни Мпетчи Перрикард постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Джованни Мпетчи Перрикард пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Джованни Мпетчи Перрикард не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Джованни Мпетчи Перрикард не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио» — «Джованни Мпетчи Перрикард»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.22)

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Джованни Мпетчи Перрикард

Несмотря на свой молодой возраст, Джованни Мпетчи Перрикард демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Джованни Мпетчи Перрикард уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Джованни Мпетчи Перрикард станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Джованни Мпетчи Перрикард, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Джованни Мпетчи Перрикард умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Джованни Мпетчи Перрикард имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард: будет сделан акцент на атакующий теннис

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джованни Мпетчи Перрикард хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джованни Мпетчи Перрикард умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джованни Мпетчи Перрикард вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио — Джованни Мпетчи Перрикард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио и Джованни Мпетчи Перрикард проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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