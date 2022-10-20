Прогноз Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут (20.10.2022), ставки и коэффициенты

Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут. Прогноз, ставки на матч (20.10.22)

20-го октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Колодзьежова/Малечкова , а противостоять в этом поединке будет Акугуе Ноха/Гут.



В 18:00 по Москве Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 20-го октября. Единственный раз Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Колодзьежова/Малечкова сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го октября откроет его противостояние Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Акугуе Ноха/Гут может гордиться семью победами, а вот Колодзьежова/Малечкова имеет только пять выигранных встреч.

Колодзьежова/Малечкова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Колодзьежова/Малечкова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Колодзьежова/Малечкова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Колодзьежова/Малечкова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Колодзьежова/Малечкова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Акугуе Ноха/Гут

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Акугуе Ноха/Гут на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Акугуе Ноха/Гут демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Акугуе Ноха/Гут имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Акугуе Ноха/Гут намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Акугуе Ноха/Гут не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Акугуе Ноха/Гут будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Акугуе Ноха/Гут и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Акугуе Ноха/Гут умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут

Длительное время Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут (20-го октября), ставки и коэффициенты

Колодзьежова/Малечкова

На данном турнире Колодзьежова/Малечкова выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Колодзьежова/Малечкова выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Колодзьежова/Малечкова допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Колодзьежова/Малечкова особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Колодзьежова/Малечкова, это умение играть на травяных кортах.

Акугуе Ноха/Гут

На этом турнире Акугуе Ноха/Гут играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Акугуе Ноха/Гут какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Акугуе Ноха/Гут уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Акугуе Ноха/Гут много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Акугуе Ноха/Гут сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Акугуе Ноха/Гут не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Колодзьежова/Малечкова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Акугуе Ноха/Гут имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Колодзьежова/Малечкова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колодзьежова/Малечкова — Акугуе Ноха/Гут. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Колодзьежова/Малечкова и Акугуе Ноха/Гут, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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