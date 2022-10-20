Прогноз на бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай) 22-го октября 2022 года

«Суперлек Киатмоо9 (Таи)» – «Панпайак Житмуангнон (Тай)». 22.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22.10.2022 должен состояться бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Панпайак Житмуангнон (Тай) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 22.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай):

победа Суперлек Киатмоо9 (Таи) – 0, ничья – 0, победа Панпайак Житмуангнон (Тай) – 0

Прогноз на матч Суперлек Киатмоо9 (Таи) – Панпайак Житмуангнон (Тай) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Суперлек Киатмоо9 (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Панпайак Житмуангнон (Тай), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Суперлек Киатмоо9 (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Суперлек Киатмоо9 (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Суперлек Киатмоо9 (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Суперлек Киатмоо9 (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Панпайак Житмуангнон (Тай) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Панпайак Житмуангнон (Тай) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Панпайак Житмуангнон (Тай) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Панпайак Житмуангнон (Тай) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Панпайак Житмуангнон (Тай) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Суперлек Киатмоо9 (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Суперлек Киатмоо9 (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Суперлек Киатмоо9 (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Суперлек Киатмоо9 (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Суперлек Киатмоо9 (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Панпайак Житмуангнон (Тай) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Панпайак Житмуангнон (Тай) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Панпайак Житмуангнон (Тай) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Панпайак Житмуангнон (Тай) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Панпайак Житмуангнон (Тай) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Панпайак Житмуангнон (Тай) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Панпайак Житмуангнон (Тай) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Суперлек Киатмоо9 (Таи) – Панпайак Житмуангнон (Тай) 22.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Панпайак Житмуангнон (Тай), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Панпайак Житмуангнон (Тай). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Панпайак Житмуангнон (Тай) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) и Панпайак Житмуангнон (Тай) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Панпайак Житмуангнон (Тай), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Суперлек Киатмоо9 (Таи)

Так как Суперлек Киатмоо9 (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Суперлек Киатмоо9 (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Суперлек Киатмоо9 (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Суперлек Киатмоо9 (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Панпайак Житмуангнон (Тай)

Панпайак Житмуангнон (Тай) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Панпайак Житмуангнон (Тай) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Панпайак Житмуангнон (Тай) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Панпайак Житмуангнон (Тай) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Панпайак Житмуангнон (Тай) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.10.2022

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Суперлек Киатмоо9 (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Суперлек Киатмоо9 (Таи) — Панпайак Житмуангнон (Тай) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Суперлек Киатмоо9 (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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