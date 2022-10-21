Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.10.22)

Прогноз Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова (21-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова 21.10.2022

21.10.2022 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Исалин Бонавантюр , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Тихонова.



Так как теннисный поединок Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова пройдет уже 21.10.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Исалин Бонавантюр на тот момент намного сильнее, нежели Анастасия Тихонова.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21.10.2022 откроет его противостояние Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Анастасия Тихонова может гордиться семью победами, а вот Исалин Бонавантюр имеет только пять выигранных встреч.

Исалин Бонавантюр

Этот турнир Исалин Бонавантюр проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Исалин Бонавантюр может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Исалин Бонавантюр однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Исалин Бонавантюр имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Исалин Бонавантюр левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Исалин Бонавантюр хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Анастасия Тихонова

Во взрослом туре Анастасия Тихонова проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Анастасия Тихонова пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Анастасия Тихонова предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Анастасия Тихонова еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова впервые будут встречаться между собой. Если Исалин Бонавантюр уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Анастасия Тихонова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Исалин Бонавантюр демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Исалин Бонавантюр – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.10.22)

Исалин Бонавантюр

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Исалин Бонавантюр выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Исалин Бонавантюр всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Исалин Бонавантюр уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Исалин Бонавантюр занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Исалин Бонавантюр больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Исалин Бонавантюр имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Анастасия Тихонова

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Анастасия Тихонова хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Анастасия Тихонова никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Анастасия Тихонова сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Анастасия Тихонова всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Исалин Бонавантюр, и Анастасия Тихонова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исалин Бонавантюр — Анастасия Тихонова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Исалин Бонавантюр и Анастасия Тихонова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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