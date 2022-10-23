Прогноз на бой Маурисио Лара (Мек) — Хосе Санмартин (Кол) 23.10.2022

«Маурисио Лара (Мек)» – «Хосе Санмартин (Кол)». 23.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 23 октября состоится интересный поединок Маурисио Лара (Мек) — Хосе Санмартин (Кол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 23 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Маурисио Лара (Мек) — Хосе Санмартин (Кол). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маурисио Лара (Мек) — Хосе Санмартин (Кол):

победа Маурисио Лара (Мек) – 1.122, ничья – 27, победа Хосе Санмартин (Кол) – 7.2

Прогноз на матч Маурисио Лара (Мек) – Хосе Санмартин (Кол) Бои, титульный бой, 23 октября :

По коэффициенту 1.122 ставить на то, что выиграет Маурисио Лара (Мек) не очень выгодно, а вот Хосе Санмартин (Кол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 7.2.

История личных встреч

В свои 32 года Маурисио Лара (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Маурисио Лара (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Маурисио Лара (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Маурисио Лара (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Маурисио Лара (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Хосе Санмартин (Кол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хосе Санмартин (Кол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хосе Санмартин (Кол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хосе Санмартин (Кол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хосе Санмартин (Кол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Маурисио Лара (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Маурисио Лара (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Маурисио Лара (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Маурисио Лара (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Маурисио Лара (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Хосе Санмартин (Кол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хосе Санмартин (Кол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хосе Санмартин (Кол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хосе Санмартин (Кол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хосе Санмартин (Кол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Маурисио Лара (Мек) – Хосе Санмартин (Кол) 23.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Маурисио Лара (Мек) и Хосе Санмартин (Кол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Маурисио Лара (Мек) и Хосе Санмартин (Кол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Маурисио Лара (Мек) и Хосе Санмартин (Кол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Маурисио Лара (Мек) и Хосе Санмартин (Кол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Маурисио Лара (Мек) сейчас находится на пике формы, так что Хосе Санмартин (Кол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Маурисио Лара (Мек).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Маурисио Лара (Мек) и Хосе Санмартин (Кол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хосе Санмартин (Кол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Маурисио Лара (Мек)

Хотя Маурисио Лара (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Маурисио Лара (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Маурисио Лара (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Маурисио Лара (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Маурисио Лара (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хосе Санмартин (Кол)

В данный момент Хосе Санмартин (Кол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Хосе Санмартин (Кол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Хосе Санмартин (Кол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Хосе Санмартин (Кол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Маурисио Лара (Мек) — Хосе Санмартин (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 23 октября

Так как Маурисио Лара (Мек) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Хосе Санмартин (Кол).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Маурисио Лара (Мек) — Хосе Санмартин (Кол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Маурисио Лара (Мек) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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