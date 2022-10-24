Прогноз Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр (25 октября), ставки и коэффициенты

Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.10.22)

25.10.2022 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ласкутова/Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Петретич/Стойр.



Теннисное противостояние Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 25.10.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ласкутова/Хосте Феррер является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Ласкутова/Хосте Феррер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Петретич/Стойр. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 25.10.2022. Ласкутова/Хосте Феррер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ласкутова/Хосте Феррер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ласкутова/Хосте Феррер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ласкутова/Хосте Феррер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ласкутова/Хосте Феррер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ласкутова/Хосте Феррер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ласкутова/Хосте Феррер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Петретич/Стойр

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Петретич/Стойр теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Петретич/Стойр имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Петретич/Стойр испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Петретич/Стойр выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Петретич/Стойр занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр. Прогноз, ставки на матч(25.10.22)

Ласкутова/Хосте Феррер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ласкутова/Хосте Феррер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ласкутова/Хосте Феррер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ласкутова/Хосте Феррер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ласкутова/Хосте Феррер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ласкутова/Хосте Феррер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ласкутова/Хосте Феррер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ласкутова/Хосте Феррер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Петретич/Стойр

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Петретич/Стойр хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Петретич/Стойр никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Петретич/Стойр сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Петретич/Стойр всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ласкутова/Хосте Феррер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Петретич/Стойр имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ласкутова/Хосте Феррер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ласкутова/Хосте Феррер — Петретич/Стойр. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ласкутова/Хосте Феррер и Петретич/Стойр, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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