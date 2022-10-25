Прогноз Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу (26 октября), ставки и коэффициенты

Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу. Прогноз, ставки на матч (26.10.22)

26 октября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гиневра Парентини Валлега Монтебруно , а противостоять в этом поединке будет Димитра Павлу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26 октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гиневра Парентини Валлега Монтебруно, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу:

26 октября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Димитра Павлу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Димитра Павлу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Гиневра Парентини Валлега Монтебруно

Гиневра Парентини Валлега Монтебруно, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Гиневра Парентини Валлега Монтебруно может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Гиневра Парентини Валлега Монтебруно входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Гиневра Парентини Валлега Монтебруно еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Гиневра Парентини Валлега Монтебруно сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Димитра Павлу

Нынешняя форма, которую демонстрирует Димитра Павлу еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Димитра Павлу постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Димитра Павлу пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Димитра Павлу не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Димитра Павлу не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Гиневра Парентини Валлега Монтебруно и Димитра Павлу. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Гиневра Парентини Валлега Монтебруно и Димитра Павлу должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу (26 октября), ставки и коэффициенты

Гиневра Парентини Валлега Монтебруно

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гиневра Парентини Валлега Монтебруно, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гиневра Парентини Валлега Монтебруно уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гиневра Парентини Валлега Монтебруно старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гиневра Парентини Валлега Монтебруно, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гиневра Парентини Валлега Монтебруно не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гиневра Парентини Валлега Монтебруно все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гиневра Парентини Валлега Монтебруно точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Димитра Павлу

На этом турнире Димитра Павлу играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Димитра Павлу какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Димитра Павлу уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Димитра Павлу много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Димитра Павлу сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Димитра Павлу не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Гиневра Парентини Валлега Монтебруно и Димитра Павлу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Гиневра Парентини Валлега Монтебруно и Димитра Павлу из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Димитра Павлу относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Димитра Павлу проводит второй или третий матч. А вот Гиневра Парентини Валлега Монтебруно как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Гиневра Парентини Валлега Монтебруно, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Гиневра Парентини Валлега Монтебруно без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Гиневра Парентини Валлега Монтебруно вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гиневра Парентини Валлега Монтебруно — Димитра Павлу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гиневра Парентини Валлега Монтебруно и Димитра Павлу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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