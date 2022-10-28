Прогноз на бой Михал Беднарски (Пол) — Павел Олещук (Пол) 28 октября

«Михал Беднарски (Пол)» – «Павел Олещук (Пол)». 28.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28.10.2022 должен состояться бой Михал Беднарски (Пол) — Павел Олещук (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 28.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Михал Беднарски (Пол) — Павел Олещук (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михал Беднарски (Пол) — Павел Олещук (Пол):

победа Михал Беднарски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Павел Олещук (Пол) – 0

Прогноз на матч Михал Беднарски (Пол) – Павел Олещук (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Михал Беднарски (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Павел Олещук (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Михал Беднарски (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Михал Беднарски (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Михал Беднарски (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Михал Беднарски (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Михал Беднарски (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Павел Олещук (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Павел Олещук (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Павел Олещук (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Павел Олещук (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Павел Олещук (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Михал Беднарски (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Михал Беднарски (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Михал Беднарски (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Михал Беднарски (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Михал Беднарски (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Павел Олещук (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Павел Олещук (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Павел Олещук (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Павел Олещук (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Павел Олещук (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Михал Беднарски (Пол) – Павел Олещук (Пол) 28.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Михал Беднарски (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Павел Олещук (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Михал Беднарски (Пол).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Михал Беднарски (Пол) — Павел Олещук (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Павел Олещук (Пол).

Михал Беднарски (Пол)

В своей профессиональной карьере Михал Беднарски (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Михал Беднарски (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Михал Беднарски (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Михал Беднарски (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Михал Беднарски (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Павел Олещук (Пол)

Уже несколько лет Павел Олещук (Пол) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Павел Олещук (Пол) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Павел Олещук (Пол) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Михал Беднарски (Пол) — Павел Олещук (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.10.2022

В настоящее время Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Михал Беднарски (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Михал Беднарски (Пол) и Павел Олещук (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Михал Беднарски (Пол) выиграет бой.

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