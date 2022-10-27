Фрайбург — Олимпиакос Пирей: снова ждем результативной игры

Фрайбург — Олимпиакос Пирей: прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы УЕФА 27.10.22

«Фрайбург» – «Олимпиакос Пирей». 27.10.22. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Фрайбург запретил своим подопечным вплоть до 27-го октября покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Олимпиакос Пирей. По московскому времени в 22:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Фрайбург имеет только одну победу, а поражений было три.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Фрайбург и команда Олимпиакос Пирей постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фрайбург — Олимпиакос Пирей:

Вероятность победы футбольного клуба Фрайбург сопоставима с коэффициентом 1.556, а котировкой 7 букмекерские конторы оценили ФК Олимпиакос Пирей. Шансы на ничейный результат составляют 4.32.

Прогноз на матч Фрайбург – Олимпиакос Пирей (Лига Европы УЕФА, матч национального перевентсва, воскресенье, 27-го октября):Футбольный клуб Фрайбург получил от букмекеров на свою победу котировку 1.556, а по коэффициенту 7 можно сделать ставку на выигрыш ФК Олимпиакос Пирей. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Фрайбург – Олимпиакос Пирей 27.10.22

До 27-го октября еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Фрайбург — Олимпиакос Пирей. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 22:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Фрайбург и команда Олимпиакос Пирей будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Фрайбург – Олимпиакос Пирей (27-го октября), ставки и коэффициенты

Команда Фрайбург и команда Олимпиакос Пирей – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Олимпиакос Пирей демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Фрайбург начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Олимпиакос Пирей, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Фрайбург, и команда Олимпиакос Пирей активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Фрайбург

В прошлом сезоне футбольный клуб Фрайбург неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Фрайбург сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Фрайбург выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Олимпиакос Пирей

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Олимпиакос Пирей пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Олимпиакос Пирей сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Олимпиакос Пирей пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Фрайбург – Олимпиакос Пирей

Букмекеры видят фаворитом матча команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Олимпиакос Пирей есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Фрайбург будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Олимпиакос Пирей умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Фрайбург никогда не обыгрывала футболистов команды Олимпиакос Пирей крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Олимпиакос Пирей сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

В матче победу одержит Фрайбург — 1.556, в матче победу одержит Олимпиакос Пирей — 7, в матче нет победителей — 4.32.



Фрайбург — Олимпиакос Пирей. Прогноз и ставки на матч. Лига Европы УЕФА 27-го октября

Наши эксперты не согласны с тем, как букмекеры оценили шансы команд на победу в матче команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей. Напомним, что хозяева поля уже могут считать нынешний сезон для себя завершенным, так как в турнирной таблице они не могут подняться выше, но и вылет из чемпионата им не грозит. А вот гости вполне способны побороться за более высокое место в чемпионате, причем, по словам менеджера гостей, он настраивает своих подопечных на то, что они смогут завоевать путевку в престижный футбольный турнир по итогам нынешнего сезона. Для этого клубу необходимо стабильно набирать очки в следующих матчах, и, судя по настрою и отсутствию травмированных игроков, у команды должно все получиться. Однако букмекеры считают иначе, они полагают, что фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Мы же считаем по-другому, поэтому, предлагаем бетторам заиграть ставку на победу гостей с высоким коэффициентом. Те бетторы, которые опасаются рисковать, могут сделать ставки на то, что команда Олимпиакос Пирей не проиграет в этом матче, на что тоже предлагается хороший коэффициент. Общий тотал матча команды должны перебивать. В составе одной и другой команды выступают хорошие футболисты, а сами клубы играют в атакующий футбол. Тем более, что в большинстве личных встреч эти клубы забивали много голов и с запасом перебивали тотал. Общее количество угловых мы тоже рассматриваем на больше, исходя из атакующего стиля обеих команд. А вот нарушений и карточек в матче не должно быть много так как оба клуба играют в аккуратный футбол и между собой редко пробивают предложенные букмекерами тоталы по нарушениям и желтым карточкам.

«Фрайбург»

Этот сезон футбольный клуб Фрайбург проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Фрайбург играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Фрайбург. Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«Олимпиакос Пирей»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Олимпиакос Пирей ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Олимпиакос Пирей очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Олимпиакос Пирей проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Мы давно ждали матча, в котором сыграют известные футбольные клубы – команда Фрайбург и команда Олимпиакос Пирей. Сейчас это одни из лучших представителей своего чемпионата, команды ведут борьбу за самые высокие места в турнирной таблице. В составах обеих команд выступают звезды мирового футбола, которые показывают четкие команды взаимодействия, благодаря чему добиваются потрясающих результатов во всех турнирах, где принимают участие. Сегодня для этих команд особенный матч, так как оба клуба являются старыми непримиримыми соперниками, которые постоянно пытаются доказать друг другу, кто из них лучше. И сегодняшнее противостояние – отличный шанс показать, кто действительно лучше и заслужил в нынешнем сезоне чемпионский трофей, а кому придется ждать до следующего сезона, чтобы взять реванш. Матч широко анонсировался в СМИ, все билеты на стадион проданы уже давно. Многие эксперты высказали свое мнение относительно исхода этого матча, наши эксперты тоже не остались в стороне, мы приготовили интересные прогнозы не только на исход матча, но и на статистику. Сейчас букмекеры активно предлагают большой выбор ставок на этот матч, в том числе, будут предлагать ставки на статистику по ходу матча. Мы думаем, что бетторы смогут воспользоваться нашими рекомендациями относительно противостояния команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей, которые основаны на тщательном анализе статистических данных выступлений команд. Всем удачных ставок и отличного футбола, надеемся, команды сегодня продемонстрируют отличную игру и не разочаруют болельщиков.

«Фрайбург» — «Олимпиакос Пирей»: кто фаворит грядущей встречи?

Фрайбург — Олимпиакос Пирей. Прогноз на футбол (27.10.22)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Фрайбург в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда Олимпиакос Пирей является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Фрайбург не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Фрайбург и команда Олимпиакос Пирей не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Фрайбург — Олимпиакос Пирей: снова ждем результативной игры

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей. Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

Спортивные прогнозисты уверены, что Фрайбург не испытает проблем в матче против ФК Олимпиакос Пирей, так что предлагают сделать ставку на фору хозяев поединка -2 гола.

Фрайбург – Олимпиакос Пирей: статистика и история личных встреч

Команда Фрайбург и команда Олимпиакос Пирей относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Фрайбург и команды Олимпиакос Пирей выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.