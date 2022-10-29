Прогноз на бой Алексей Папин (Рос) — Дамир Бельжо (БиГ) 29 октября

«Алексей Папин (Рос)» – «Дамир Бельжо (БиГ)». 29.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Алексей Папин (Рос) — Дамир Бельжо (БиГ) на 29-го октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Алексей Папин (Рос) и Дамир Бельжо (БиГ) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

До 29-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Алексей Папин (Рос) — Дамир Бельжо (БиГ). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексей Папин (Рос) — Дамир Бельжо (БиГ):

победа Алексей Папин (Рос) – 1.05, ничья – 33, победа Дамир Бельжо (БиГ) – 10.5

Прогноз на матч Алексей Папин (Рос) – Дамир Бельжо (БиГ) Бои, титульный бой, 29-го октября :

Так как Алексей Папин (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.05. В то же время Дамир Бельжо (БиГ) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 10.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Алексей Папин (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Алексей Папин (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Алексей Папин (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Алексей Папин (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Алексей Папин (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Алексей Папин (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Дамир Бельжо (БиГ) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дамир Бельжо (БиГ) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дамир Бельжо (БиГ) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дамир Бельжо (БиГ) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дамир Бельжо (БиГ) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Алексей Папин (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алексей Папин (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алексей Папин (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алексей Папин (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алексей Папин (Рос) валится с ног. К тому же, Алексей Папин (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алексей Папин (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Дамир Бельжо (БиГ) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дамир Бельжо (БиГ) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дамир Бельжо (БиГ) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дамир Бельжо (БиГ) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дамир Бельжо (БиГ) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Алексей Папин (Рос) – Дамир Бельжо (БиГ) 29.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Алексей Папин (Рос) и Дамир Бельжо (БиГ) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алексей Папин (Рос) и Дамир Бельжо (БиГ). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алексей Папин (Рос) и Дамир Бельжо (БиГ). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алексей Папин (Рос) и Дамир Бельжо (БиГ) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алексей Папин (Рос) и Дамир Бельжо (БиГ) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Алексей Папин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Дамир Бельжо (БиГ) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Алексей Папин (Рос).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Алексей Папин (Рос) — Дамир Бельжо (БиГ) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Дамир Бельжо (БиГ).

Алексей Папин (Рос)

Алексей Папин (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Алексей Папин (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Алексей Папин (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Алексей Папин (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Алексей Папин (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дамир Бельжо (БиГ)

Прошлый бой Дамир Бельжо (БиГ) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Дамир Бельжо (БиГ) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Дамир Бельжо (БиГ) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Дамир Бельжо (БиГ) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Алексей Папин (Рос) — Дамир Бельжо (БиГ). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го октября

Несмотря на то, что Алексей Папин (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Дамир Бельжо (БиГ) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Алексей Папин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Дамир Бельжо (БиГ) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Алексей Папин (Рос).

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