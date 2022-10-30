Прогноз на бой Эштон Сильв (США) — Браулио Родригес (Дом) 30.10.2022

«Эштон Сильв (США)» – «Браулио Родригес (Дом)». 30.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эштон Сильв (США) — Браулио Родригес (Дом) на 30.10.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эштон Сильв (США) — Браулио Родригес (Дом) пройдет 30.10.2022, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эштон Сильв (США) имеет две победы нокаутом, а Браулио Родригес (Дом) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эштон Сильв (США) — Браулио Родригес (Дом):

победа Эштон Сильв (США) – 1.015, ничья – 44, победа Браулио Родригес (Дом) – 13.5

Прогноз на матч Эштон Сильв (США) – Браулио Родригес (Дом) Бои, титульный бой, 30.10.2022 :

Букмекерские конторы на бой Эштон Сильв (США) — Браулио Родригес (Дом) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.015 и 13.5.

История личных встреч

Эштон Сильв (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эштон Сильв (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эштон Сильв (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эштон Сильв (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эштон Сильв (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эштон Сильв (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эштон Сильв (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Браулио Родригес (Дом) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Браулио Родригес (Дом) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Браулио Родригес (Дом) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Браулио Родригес (Дом) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Браулио Родригес (Дом) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Эштон Сильв (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эштон Сильв (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эштон Сильв (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эштон Сильв (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эштон Сильв (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эштон Сильв (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Браулио Родригес (Дом) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Браулио Родригес (Дом) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Браулио Родригес (Дом) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Браулио Родригес (Дом) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Браулио Родригес (Дом), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эштон Сильв (США) – Браулио Родригес (Дом) 30.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эштон Сильв (США) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Браулио Родригес (Дом) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эштон Сильв (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эштон Сильв (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эштон Сильв (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эштон Сильв (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эштон Сильв (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Браулио Родригес (Дом)

Сейчас Браулио Родригес (Дом) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Браулио Родригес (Дом) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Браулио Родригес (Дом) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Браулио Родригес (Дом) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Браулио Родригес (Дом) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Эштон Сильв (США) — Браулио Родригес (Дом). Прогноз и ставки на матч. Бои 30.10.2022

В настоящее время Эштон Сильв (США) и Браулио Родригес (Дом) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эштон Сильв (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Эштон Сильв (США) является очевидным фаворитом, ведь Браулио Родригес (Дом) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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