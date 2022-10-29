Эксельсиор Масслёйс — Катвийк: хозяева должны брать три очка

Эксельсиор Масслёйс — Катвийк прогноз и ставки от специалиста 29.10.22

«Эксельсиор Масслёйс» – «Катвийк». 29.10.22. Прогноз и ставки на матч

29-го октября 2022 года пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Эксельсиор Масслёйс и Катвийк. Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 15:30 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Эксельсиор Масслёйс, который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



В матче команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Эксельсиор Масслёйс демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Эксельсиор Масслёйс. Команда Катвийк значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Катвийк будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Катвийк не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эксельсиор Масслёйс — Катвийк:

Коэффициент на победу гостей 1.62 является самым низким в футбольном матче Эксельсиор Масслёйс — Катвийк. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 4.76, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 3.8.

Прогноз на матч Эксельсиор Масслёйс – Катвийк (Чемпионат Нидерландов, матч национального перевентсва, воскресенье, 29-го октября 2022 года):Футбольный клуб Эксельсиор Масслёйс получил от букмекеров на свою победу котировку 4.76, а по коэффициенту 1.62 можно сделать ставку на выигрыш ФК Катвийк. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Эксельсиор Масслёйс – Катвийк 29.10.22

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 29-го октября 2022 года на поле выйдут команды Эксельсиор Масслёйс и Катвийк. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 15:30. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Эксельсиор Масслёйс и команда Катвийк будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Эксельсиор Масслёйс – Катвийк (29-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Эксельсиор Масслёйс в противостоянии с футболистами команды Катвийк очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Эксельсиор Масслёйс чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Катвийк не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Катвийк частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Эксельсиор Масслёйс должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Эксельсиор Масслёйс уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Эксельсиор Масслёйс пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Эксельсиор Масслёйс никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Эксельсиор Масслёйс будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Эксельсиор Масслёйс мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Эксельсиор Масслёйс

В прошлом сезоне футбольный клуб Эксельсиор Масслёйс неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Эксельсиор Масслёйс сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Эксельсиор Масслёйс выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Катвийк

После того, как в футбольном клубе Катвийк два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Катвийк показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Катвийк проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Эксельсиор Масслёйс – Катвийк

Букмекеры видят явным фаворитом в матче команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк хозяев поля. Дело в том, что футболистам команды Эксельсиор Масслёйс необходимо побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы в борьбе за высокие места в чемпионате. Гости уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому они могут просто доигрывать сезон. По словам менеджера хозяев поля, он планирует выставить сильнейший состав с первых минут матча. Из этого следует, что хозяева будут атаковать на протяжении всей игры, и вряд ли удовлетворяться несколькими забитыми мячами. Так что, наши эксперты советуют в этом матче делать ставки на победу команды Эксельсиор Масслёйс и на победу команды Эксельсиор Масслёйс по форе. Отдельно стоит упомянуть о тотале. Естественно, мы рекомендуем играть заявленный тотал забитых голов на больше. При этом более надежной выглядит ставка на то, что хозяева поля пробьют свой тотал голов. Относительно угловых, то здесь тоже стоит исходить от команды Эксельсиор Масслёйс. Так как хозяева поля будут действовать в этом матче первым номером, то, скорее всего, команда пробьет свой индивидуальный тотал угловых. Желтых карточек и нарушений правил в матче не должно быть много. Оба клуба относятся к корректными командам, а в матчах между собой совершают мало фолов и получают мало желтых карточек, поэтому эти события мы рекомендуем играть на меньше, тем более что для гостей поражение в этом матче не будет значить ничего, вряд ли они будут упираться и совершать грубые фолы.

Матч выиграет Эксельсиор Масслёйс — 4.76, победителей нет — 3.8, матч выиграет Катвийк — 1.62.



Эксельсиор Масслёйс — Катвийк. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Нидерландов 29-го октября 2022 года

Букмекеры полагают, что у команды Катвийк нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Катвийк еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Эксельсиор Масслёйс выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Эксельсиор Масслёйс в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Эксельсиор Масслёйс играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Эксельсиор Масслёйс мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Эксельсиор Масслёйс»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Эксельсиор Масслёйс было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Эксельсиор Масслёйс в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Эксельсиор Масслёйс неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Катвийк»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Катвийк ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Катвийк очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Катвийк проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Большинство экспертов современного футбола берется прогнозировать и анализировать выступления тех команд, которые находятся на слуху и занимают высокие места в турнирных таблицах своих чемпионатов. Эксперты нашего ресурса действуют по-другому. Мы не выбираем матчи с участием известных команд, чтобы потом за уши притянуть к ним прогнозы. Мы стараемся действовать так, чтобы любители футбола, которые делают ставки по нашим прогнозам, могли выигрывать на краткосрочной и долгосрочной дистанции, а для этого мы делаем прогнозы не только на основные исходы, но и на статистику, ставки на которую считаем более прибыльными. Именно поэтому, для прогнозирования статистики, нам нет необходимости ждать матчей, соперниками в которых будут известные футбольные клубы. Для прогнозирования статистики достаточно иметь под рукой Интернет и уметь анализировать информацию. Предстоящий матч, в котором команда Эксельсиор Масслёйс встретится с футболистами команды Катвийк обещает стать очень интересным, так как в турнирной таблице обеим командам необходимы очки. Между собой эти футбольные клубы всегда играют агрессивно, а учитывая турнирное положение, сегодняшний матч будет особенно жестким. Более подробное описание прогнозов, а также рекомендации по ставкам можно найти ниже. Желаем всем интересного матча и удачных ставок. Наши эксперты предлагают делать ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, так как такой подход позволит сделать более интересные ставки по более высоким коэффициентам.

«Эксельсиор Масслёйс» — «Катвийк»: кто фаворит грядущей встречи?

Эксельсиор Масслёйс — Катвийк. Прогноз на футбол (29.10.22)

Для наших экспертов оказалось несколько необычной линия, которую мы увидели на матч команды Эксельсиор Масслёйс и команды Катвийк. Наши эксперты ожидали увидеть фаворитами матча хозяев поля, так как команда Эксельсиор Масслёйс остро нуждается в очках, так как ведет борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. А вот футболистам команды Катвийк очки практически не нужны, так как, даже при самых радужных раскладах, гости все равно покинут высший дивизион чемпионата из-за финансовых проблем. Исходя из этого, фаворита этого противостояния очевиден, однако, видимо букмекеры не полностью владеют информацией, если предлагают подобные коэффициенты. Мы рекомендуем в этом матче делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Эксельсиор Масслёйс пробьет фору, заявленную букмекерами. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, так как хозяева поля активно играют на своем стадионе, предпочитая действовать первым номером и держать ворота соперников в напряжении. Да и гости могут отвечать результативно, поэтому общий тотал в матче мы рекомендуем играть на больше. Нарушений и желтых карточек мы видим много, так как между собой эти команды всегда играют грубо, нередко получают и красные карточки. Но сегодня мы ограничимся только ставкой на тотал больше желтых карточек и фолов. Угловые в нынешнем сезоне команда Эксельсиор Масслёйс и команда Катвийк практически не подают. Несмотря на то, что букмекеры предложили правильный тотал угловых в своих линиях, наши эксперты все равно рекомендуют играть его на меньше.

Эксельсиор Масслёйс — Катвийк: хозяева должны брать три очка

Для экспертов нашего ресурса нет простых матчей для прогнозирования, таких, глядя на названия соперников в которых, мы бы могли безошибочно сказать, кто победит, а кто проиграет. Футбол – это такой вид спорта, где шанс на победу есть у каждый команд. Футбол – это командная игра, и здесь успех зависит от слаженных действий всех членов команды, даже тех, которые сидят на скамейке запасных, ведь им предстоит выйти на поле в любой момент игры, и важно, чтобы они гармонично вписались в коллектив. В этом состоит заслуга менеджера, который должен подгонять футболистов, как шестеренки в отлично работающем механизме. Отличная работа такого механизма возможна лишь в том случае, если все мелкие детали будут отлично взаимодействовать между собой на благо всего механизма. Когда такое происходит в футболе, то команда практически непобедима, так как партнеры знают, что смогут подстраховать друг друга, а менеджер уверен в своих футболистах как тех, которые находится на поле, так и тех, которым предстоит на него выйти. Так что, предсказывать можно лишь на основании анализов, так как каждый клуб – это отдельный механизм и его необходимо тщательно изучить, прежде чем вынести свой вердикт.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Эксельсиор Масслёйс — Катвийк победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Эксельсиор Масслёйс – Катвийк: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Эксельсиор Масслёйс и команда Катвийк являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.