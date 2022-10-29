Прогноз Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) (29.10.2022), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker). Прогноз, ставки на матч. NBA (29.10.22)

29-го октября 2022 года в 16:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (Resarke) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker).



В 16:10 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Бостон Селтикс (Resarke) – Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) проводит на своей площадке, и 29-го октября 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:10 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Resarke), а один раз сильнее были игроки БК Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker).

Бостон Селтикс (Resarke)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Resarke) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Бостон Селтикс (Resarke) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker)

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker), несмотря на то, что он должен пройти только 29-го октября 2022 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) 29-го октября 2022 года

Бостон Селтикс (Resarke)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 29-го октября 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 16:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бостон Селтикс (Resarke) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Resarke) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (Resarke) — Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Resarke) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Resarke) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Resarke) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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