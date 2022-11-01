Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.11.22)

Прогноз Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе (01.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе 01.11.2022

01.11.2022 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Парентини Валлега Монтебруно/Симева , а противостоять в этом поединке будет Дель Эдера/Угрелидзе.



Теннисное противостояние Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01.11.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Парентини Валлега Монтебруно/Симева является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01.11.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:30 по Москве, пока не начался поединок. Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Парентини Валлега Монтебруно/Симева

Болельщики ожидали, что на этом турнире Парентини Валлега Монтебруно/Симева продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Парентини Валлега Монтебруно/Симева в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Парентини Валлега Монтебруно/Симева сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Парентини Валлега Монтебруно/Симева немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Дель Эдера/Угрелидзе

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дель Эдера/Угрелидзе на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дель Эдера/Угрелидзе демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дель Эдера/Угрелидзе имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дель Эдера/Угрелидзе намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дель Эдера/Угрелидзе не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дель Эдера/Угрелидзе будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дель Эдера/Угрелидзе и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дель Эдера/Угрелидзе умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.11.22)

Парентини Валлега Монтебруно/Симева

Парентини Валлега Монтебруно/Симева не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Парентини Валлега Монтебруно/Симева любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Парентини Валлега Монтебруно/Симева умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Парентини Валлега Монтебруно/Симева не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Парентини Валлега Монтебруно/Симева умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дель Эдера/Угрелидзе

Выступать в зале Дель Эдера/Угрелидзе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дель Эдера/Угрелидзе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дель Эдера/Угрелидзе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дель Эдера/Угрелидзе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дель Эдера/Угрелидзе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дель Эдера/Угрелидзе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Дель Эдера/Угрелидзе относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Дель Эдера/Угрелидзе проводит второй или третий матч. А вот Парентини Валлега Монтебруно/Симева как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Парентини Валлега Монтебруно/Симева, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Парентини Валлега Монтебруно/Симева без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Парентини Валлега Монтебруно/Симева вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Парентини Валлега Монтебруно/Симева — Дель Эдера/Угрелидзе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Парентини Валлега Монтебруно/Симева и Дель Эдера/Угрелидзе, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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