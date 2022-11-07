Прогноз Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен) (08.11.2022), ставки и коэффициенты

Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен). Прогноз, ставки на матч (08.11.22)

08-го ноября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) примет соперника по национальному первенству Вэстминстер Гриффинз (жен).



Баскетбольный поединок Айдахо Стэйт Бенглс (жен) – Вэстминстер Гриффинз (жен) пройдет в рамках престижного турнира 08-го ноября, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 05:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) проводит на своей площадке, и 08-го ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Вэстминстер Гриффинз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен), а один раз сильнее были игроки БК Вэстминстер Гриффинз (жен).

Айдахо Стэйт Бенглс (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Вэстминстер Гриффинз (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Вэстминстер Гриффинз (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

«Айдахо Стэйт Бенглс (жен)» — «Вэстминстер Гриффинз (жен)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) собираются 08-го ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Вэстминстер Гриффинз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 05:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен) 08-го ноября

Айдахо Стэйт Бенглс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Айдахо Стэйт Бенглс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Вэстминстер Гриффинз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 08-го ноября, и в его рамках состоится поединок Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Вэстминстер Гриффинз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Вэстминстер Гриффинз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Вэстминстер Гриффинз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Вэстминстер Гриффинз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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