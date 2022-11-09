Прогноз на бой Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан) 11 ноября

«Альберт Батыргазиев (Рос)» – «Рикардо Нунез (Пан)». 11.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11.11.2022 должен состояться бой Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Альберт Батыргазиев (Рос) и Рикардо Нунез (Пан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 11.11.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан):

победа Альберт Батыргазиев (Рос) – 1.04, ничья – 28, победа Рикардо Нунез (Пан) – 12.5

Прогноз на матч Альберт Батыргазиев (Рос) – Рикардо Нунез (Пан) Бои, титульный бой, 11.11.2022 :

Букмекерские конторы на бой Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.04 и 12.5.

История личных встреч

В свои 32 года Альберт Батыргазиев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Альберт Батыргазиев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Альберт Батыргазиев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Альберт Батыргазиев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Альберт Батыргазиев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Рикардо Нунез (Пан) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рикардо Нунез (Пан) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рикардо Нунез (Пан) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рикардо Нунез (Пан) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рикардо Нунез (Пан) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Альберт Батыргазиев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Альберт Батыргазиев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Альберт Батыргазиев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Альберт Батыргазиев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Альберт Батыргазиев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Альберт Батыргазиев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Рикардо Нунез (Пан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рикардо Нунез (Пан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рикардо Нунез (Пан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рикардо Нунез (Пан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рикардо Нунез (Пан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Альберт Батыргазиев (Рос) – Рикардо Нунез (Пан) 11.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Альберт Батыргазиев (Рос) и Рикардо Нунез (Пан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Альберт Батыргазиев (Рос) и Рикардо Нунез (Пан) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Альберт Батыргазиев (Рос) и Рикардо Нунез (Пан) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Альберт Батыргазиев (Рос) и Рикардо Нунез (Пан) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Альберт Батыргазиев (Рос) и Рикардо Нунез (Пан), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Альберт Батыргазиев (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рикардо Нунез (Пан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Альберт Батыргазиев (Рос)

Так как Альберт Батыргазиев (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Альберт Батыргазиев (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Альберт Батыргазиев (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Альберт Батыргазиев (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рикардо Нунез (Пан)

Последний раз Рикардо Нунез (Пан) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рикардо Нунез (Пан) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рикардо Нунез (Пан) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рикардо Нунез (Пан) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рикардо Нунез (Пан)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рикардо Нунез (Пан) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Альберт Батыргазиев (Рос) — Рикардо Нунез (Пан). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.11.2022

Так как Альберт Батыргазиев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Рикардо Нунез (Пан).

Статистика и личные встречи

В этом бою Альберт Батыргазиев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Рикардо Нунез (Пан) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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