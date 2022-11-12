Прогноз Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало (11-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.11.22)

11 ноября в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сантамария/Харрисон , а противостоять в этом поединке будет Гоэль/Остзыгало.



В 00:30 по Москве Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11 ноября. Единственный раз Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Сантамария/Харрисон сейчас считается фаворитом.



Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11 ноября встречаются Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало. Начало поединка запланировано на 00:30 по МСК. Сантамария/Харрисон является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Сантамария/Харрисон

В этом сезоне Сантамария/Харрисон показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Сантамария/Харрисон играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Сантамария/Харрисон умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Сантамария/Харрисон и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Сантамария/Харрисон будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Сантамария/Харрисон чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гоэль/Остзыгало

Нынешняя форма, которую демонстрирует Гоэль/Остзыгало еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Гоэль/Остзыгало постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Гоэль/Остзыгало пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Гоэль/Остзыгало не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Гоэль/Остзыгало не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Сантамария/Харрисон» — «Гоэль/Остзыгало»: прогноз автора

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Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.22)

Сантамария/Харрисон

Сантамария/Харрисон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Сантамария/Харрисон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Сантамария/Харрисон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Сантамария/Харрисон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Сантамария/Харрисон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гоэль/Остзыгало

На этом турнире Гоэль/Остзыгало играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гоэль/Остзыгало какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гоэль/Остзыгало уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гоэль/Остзыгало много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гоэль/Остзыгало сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гоэль/Остзыгало не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сантамария/Харрисон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гоэль/Остзыгало в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сантамария/Харрисон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гоэль/Остзыгало сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сантамария/Харрисон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантамария/Харрисон — Гоэль/Остзыгало. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сантамария/Харрисон и Гоэль/Остзыгало проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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