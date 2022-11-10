Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.11.22)

Прогноз Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно (10.11.2022), ставки и коэффициенты

Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно (10-го ноября), ставки и коэффициенты

10-го ноября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сарайва Дос Сантос/Хименес , а противостоять в этом поединке будет Бусе/Буэно.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10-го ноября, а его начало по МСК будет в 21:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Сарайва Дос Сантос/Хименес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10-го ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бусе/Буэно, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бусе/Буэно выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сарайва Дос Сантос/Хименес

На данный момент Сарайва Дос Сантос/Хименес является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Сарайва Дос Сантос/Хименес поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Сарайва Дос Сантос/Хименес пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Сарайва Дос Сантос/Хименес слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Сарайва Дос Сантос/Хименес будет более тщательно готовиться к поединку.



Бусе/Буэно

Во взрослом туре Бусе/Буэно проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Бусе/Буэно пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Бусе/Буэно предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Бусе/Буэно еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.11.22)

Сарайва Дос Сантос/Хименес

В этом сезоне Сарайва Дос Сантос/Хименес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Сарайва Дос Сантос/Хименес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Сарайва Дос Сантос/Хименес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Сарайва Дос Сантос/Хименес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Сарайва Дос Сантос/Хименес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бусе/Буэно

На этом турнире Бусе/Буэно играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бусе/Буэно надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бусе/Буэно находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бусе/Буэно считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно: погода помешает показать хороший теннис

Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сарайва Дос Сантос/Хименес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бусе/Буэно хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сарайва Дос Сантос/Хименес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бусе/Буэно умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сарайва Дос Сантос/Хименес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бусе/Буэно вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сарайва Дос Сантос/Хименес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сарайва Дос Сантос/Хименес — Бусе/Буэно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сарайва Дос Сантос/Хименес и Бусе/Буэно проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-621648-rayzin-fukuoka-tokio-ertfrends-zet-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-yaponii-11-11-22/