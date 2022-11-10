Прогноз на бой Исмаил Илиев (Рос) — Александр Журавский (Каз) 12.11.2022

«Исмаил Илиев (Рос)» – «Александр Журавский (Каз)». 12.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12-го ноября 2022 года состоится интересный поединок Исмаил Илиев (Рос) — Александр Журавский (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 12-го ноября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Исмаил Илиев (Рос) — Александр Журавский (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исмаил Илиев (Рос) — Александр Журавский (Каз):

победа Исмаил Илиев (Рос) – 1.07, ничья – 20, победа Александр Журавский (Каз) – 11

Прогноз на матч Исмаил Илиев (Рос) – Александр Журавский (Каз) Бои, титульный бой, 12-го ноября 2022 года :

Так как Исмаил Илиев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.07. В то же время Александр Журавский (Каз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 11.

История личных встреч

На данный момент Исмаил Илиев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Исмаил Илиев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Исмаил Илиев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Исмаил Илиев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Александр Журавский (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Александр Журавский (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Александр Журавский (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Александр Журавский (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Александр Журавский (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Исмаил Илиев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Исмаил Илиев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Исмаил Илиев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Исмаил Илиев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Исмаил Илиев (Рос) валится с ног. К тому же, Исмаил Илиев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Исмаил Илиев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Александр Журавский (Каз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Александр Журавский (Каз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Александр Журавский (Каз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Александр Журавский (Каз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Александр Журавский (Каз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Исмаил Илиев (Рос) – Александр Журавский (Каз) 12.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Исмаил Илиев (Рос) и Александр Журавский (Каз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Исмаил Илиев (Рос) и Александр Журавский (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Исмаил Илиев (Рос) и Александр Журавский (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Исмаил Илиев (Рос) и Александр Журавский (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Исмаил Илиев (Рос) и Александр Журавский (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Исмаил Илиев (Рос) — Александр Журавский (Каз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Александр Журавский (Каз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Исмаил Илиев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Исмаил Илиев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Исмаил Илиев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Исмаил Илиев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Исмаил Илиев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Александр Журавский (Каз)

На данный момент Александр Журавский (Каз) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Александр Журавский (Каз) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Александр Журавский (Каз) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Александр Журавский (Каз) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Александр Журавский (Каз) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Исмаил Илиев (Рос) — Александр Журавский (Каз). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го ноября 2022 года

В этом поединке Исмаил Илиев (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Александр Журавский (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Исмаил Илиев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Александр Журавский (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Исмаил Илиев (Рос).

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