Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.11.22)

Прогноз Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23) (12-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23) 12.11.2022

12.11.2022 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чили, в котором на своей площадке местный клуб Пуэрто-Монт (23) примет соперника по национальному первенству Пуэрто-Варас (23).



12.11.2022 состоится баскетбольный матч Пуэрто-Монт (23) – Пуэрто-Варас (23), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 01:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 12.11.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 01:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23), одержав семь побед.

Пуэрто-Монт (23)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Пуэрто-Монт (23) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Пуэрто-Монт (23) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Пуэрто-Монт (23) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Пуэрто-Варас (23)

В составе баскетбольного клуба Пуэрто-Варас (23) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Пуэрто-Варас (23) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Пуэрто-Монт (23) пообещал, что 12.11.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 01:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Пуэрто-Варас (23). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.11.22)

Пуэрто-Монт (23)

В этом сезоне баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Пуэрто-Варас (23)

В прошлом матче баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Пуэрто-Варас (23) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12.11.2022 сыграет матч против БК Пуэрто-Варас (23). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Пуэрто-Монт (23) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Пуэрто-Монт (23) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Пуэрто-Варас (23) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуэрто-Монт (23) — Пуэрто-Варас (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Пуэрто-Монт (23) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Пуэрто-Монт (23) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Пуэрто-Варас (23) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Пуэрто-Варас (23) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Пуэрто-Варас (23) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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