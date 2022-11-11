Прогноз Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз (12-го ноября), ставки и коэффициенты

Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз. Прогноз, ставки на матч (12.11.22)

12 ноября в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гризлиз примет соперника по национальному первенству Миннесота Тимбервулвз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 12 ноября предстоит поединок против БК Миннесота Тимбервулвз. По московскому времени начало игры будет в 05:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз:

В 05:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз. Матч назначен на 12 ноября, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Мемфис Гризлиз

Пока баскетбольному клубу Мемфис Гризлиз никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Миннесота Тимбервулвз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NBA, Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз

На 12 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Миннесота Тимбервулвз удалось одержать победу у себя дома.



Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз. Прогноз, ставки на матч(12.11.22)

Мемфис Гризлиз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Мемфис Гризлиз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Миннесота Тимбервулвз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12 ноября, и в его рамках состоится поединок Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Мемфис Гризлиз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Мемфис Гризлиз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Миннесота Тимбервулвз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гризлиз — Миннесота Тимбервулвз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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