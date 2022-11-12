Прогноз на бой Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел) 13 ноября

«Флойд Мейвезер (США)» – «Оладжиде Олатуньджи (Вел)». 13.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел). На ринге его участники появятся в 09:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Флойд Мейвезер (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Флойд Мейвезер (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го ноября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Оладжиде Олатуньджи (Вел), так что вряд ли в 09:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел):

победа Флойд Мейвезер (США) – 1.035, ничья – 37, победа Оладжиде Олатуньджи (Вел) – 11

Прогноз на матч Флойд Мейвезер (США) – Оладжиде Олатуньджи (Вел) Бои, титульный бой, 13-го ноября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 1.035 окажутся выигрышными, если Флойд Мейвезер (США) станет победителем боя. Если выиграет Оладжиде Олатуньджи (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 11.

История личных встреч

На данный момент Флойд Мейвезер (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Флойд Мейвезер (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Флойд Мейвезер (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Флойд Мейвезер (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Оладжиде Олатуньджи (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Оладжиде Олатуньджи (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Оладжиде Олатуньджи (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Оладжиде Олатуньджи (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Оладжиде Олатуньджи (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Флойд Мейвезер (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Флойд Мейвезер (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Флойд Мейвезер (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Флойд Мейвезер (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Флойд Мейвезер (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Флойд Мейвезер (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Оладжиде Олатуньджи (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Оладжиде Олатуньджи (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Оладжиде Олатуньджи (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Оладжиде Олатуньджи (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Оладжиде Олатуньджи (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Флойд Мейвезер (США) – Оладжиде Олатуньджи (Вел) 13.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Флойд Мейвезер (США) и Оладжиде Олатуньджи (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Флойд Мейвезер (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Оладжиде Олатуньджи (Вел).

Флойд Мейвезер (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Флойд Мейвезер (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Флойд Мейвезер (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Флойд Мейвезер (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Флойд Мейвезер (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Оладжиде Олатуньджи (Вел)

В данный момент Оладжиде Олатуньджи (Вел) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Оладжиде Олатуньджи (Вел) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Оладжиде Олатуньджи (Вел) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Оладжиде Олатуньджи (Вел) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го ноября 2022 года

Так как Флойд Мейвезер (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Оладжиде Олатуньджи (Вел).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Флойд Мейвезер (США) — Оладжиде Олатуньджи (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Флойд Мейвезер (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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