Прогноз Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) (13 ноября), ставки и коэффициенты

Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (13.11.22)

13-го ноября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) примет соперника по национальному первенству Монтана Стэйт Бобкэтс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Бригэм Янг Кугэрз (жен) – Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) запланирован только на 13-го ноября, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен):

Поединок между баскетбольными клубами Бригэм Янг Кугэрз (жен) и Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 13-го ноября. Ее начало будет в 00:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Бригэм Янг Кугэрз (жен)

Летом баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

Президент баскетбольного клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

Вплоть до 13-го ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен). А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч(13.11.22)

Бригэм Янг Кугэрз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бригэм Янг Кугэрз (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) пройдет 13-го ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бригэм Янг Кугэрз (жен) — Монтана Стэйт Бобкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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