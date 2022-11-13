Прогноз Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) (15-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен). Прогноз, ставки на матч (15.11.22)

15-го ноября 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) примет соперника по национальному первенству Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен).



В 03:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Теннесси Мартин Скайхокс (жен) и Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 15-го ноября 2022 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен), запланированное на 15-го ноября 2022 года. Поставить на матч можно будет до 03:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) была еще пять лет назад.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Теннесси Мартин Скайхокс (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

WNCAA, Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен)

Вплоть до 15-го ноября 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен). А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен). Прогноз, ставки на матч(15.11.22)

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 15-го ноября 2022 года, и в его рамках состоится поединок Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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