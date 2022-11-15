Прогноз Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс (16-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (16.11.22)

16-го ноября в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Сунерс примет соперника по национальному первенству УНК Уилмингтон Сеахокс.



16-го ноября состоится баскетбольный матч Оклахома Сунерс – УНК Уилмингтон Сеахокс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сунерс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Оклахома Сунерс проводит на своей площадке, и 16-го ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба УНК Уилмингтон Сеахокс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Оклахома Сунерс, а один раз сильнее были игроки БК УНК Уилмингтон Сеахокс.

Оклахома Сунерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сунерс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Оклахома Сунерс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Оклахома Сунерс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Оклахома Сунерс нет более травмированных игроков основы.



УНК Уилмингтон Сеахокс

Президент баскетбольного клуба УНК Уилмингтон Сеахокс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба УНК Уилмингтон Сеахокс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс

На 16-го ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Оклахома Сунерс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба УНК Уилмингтон Сеахокс удалось одержать победу у себя дома.



Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс. Прогноз, ставки на матч(16.11.22)

Оклахома Сунерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Оклахома Сунерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Оклахома Сунерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Оклахома Сунерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Оклахома Сунерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

УНК Уилмингтон Сеахокс

После того, как баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оклахома Сунерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го ноября сыграет матч против БК УНК Уилмингтон Сеахокс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оклахома Сунерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Оклахома Сунерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Оклахома Сунерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Оклахома Сунерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Оклахома Сунерс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Сунерс — УНК Уилмингтон Сеахокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Оклахома Сунерс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Оклахома Сунерс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Оклахома Сунерс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба УНК Уилмингтон Сеахокс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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