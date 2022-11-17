Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон. Прогноз, ставки на матч(17.11.22)

Прогноз Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон (17 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон 17-го ноября

17-го ноября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кингсли/Накашима , а противостоять в этом поединке будет Вандекастиле/Чарлтон.



В 19:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 17-го ноября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон:

В 19:00 по Москве Кингсли/Накашима выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Вандекастиле/Чарлтон. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го ноября. Кингсли/Накашима не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кингсли/Накашима

Кингсли/Накашима отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Кингсли/Накашима проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Кингсли/Накашима проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Кингсли/Накашима играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Кингсли/Накашима больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Вандекастиле/Чарлтон

На этом турнире Вандекастиле/Чарлтон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вандекастиле/Чарлтон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вандекастиле/Чарлтон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вандекастиле/Чарлтон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вандекастиле/Чарлтон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вандекастиле/Чарлтон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон. Прогноз, ставки на матч(17.11.22)

Кингсли/Накашима

Кингсли/Накашима не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Кингсли/Накашима любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Кингсли/Накашима умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Кингсли/Накашима не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Кингсли/Накашима умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Вандекастиле/Чарлтон

Вандекастиле/Чарлтон лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вандекастиле/Чарлтон играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вандекастиле/Чарлтон начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вандекастиле/Чарлтон выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вандекастиле/Чарлтон сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон: порядок побьёт класс

Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кингсли/Накашима имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вандекастиле/Чарлтон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кингсли/Накашима. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вандекастиле/Чарлтон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кингсли/Накашима довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вандекастиле/Чарлтон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кингсли/Накашима.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кингсли/Накашима — Вандекастиле/Чарлтон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кингсли/Накашима и Вандекастиле/Чарлтон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кингсли/Накашима, и Вандекастиле/Чарлтон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-624632-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-skaut-slayder-17-11-22/