Прогноз на бой Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США) 19-го ноября 2022 года

«Лэндон Кинонес (США)» – «Йеми Одуволе (США)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го ноября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Лэндон Кинонес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Лэндон Кинонес (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19-го ноября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Йеми Одуволе (США), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США):

победа Лэндон Кинонес (США) – 1.43, ничья – 48, победа Йеми Одуволе (США) – 2.81

Прогноз на матч Лэндон Кинонес (США) – Йеми Одуволе (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го ноября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.43 и 2.81.

История личных встреч

В свои 32 года Лэндон Кинонес (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Лэндон Кинонес (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Лэндон Кинонес (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Лэндон Кинонес (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Лэндон Кинонес (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Йеми Одуволе (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Йеми Одуволе (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Йеми Одуволе (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Йеми Одуволе (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Йеми Одуволе (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Лэндон Кинонес (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лэндон Кинонес (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лэндон Кинонес (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лэндон Кинонес (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Йеми Одуволе (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Йеми Одуволе (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Йеми Одуволе (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Йеми Одуволе (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Йеми Одуволе (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Йеми Одуволе (США) должен задуматься о своей обороне.

Лэндон Кинонес (США) – Йеми Одуволе (США) 19.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Лэндон Кинонес (США) и Йеми Одуволе (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Лэндон Кинонес (США) и Йеми Одуволе (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лэндон Кинонес (США) и Йеми Одуволе (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лэндон Кинонес (США) и Йеми Одуволе (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Лэндон Кинонес (США) и Йеми Одуволе (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Лэндон Кинонес (США) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Йеми Одуволе (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лэндон Кинонес (США)

Лэндон Кинонес (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Лэндон Кинонес (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Лэндон Кинонес (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Лэндон Кинонес (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Лэндон Кинонес (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Йеми Одуволе (США)

На сегодняшний день Йеми Одуволе (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Йеми Одуволе (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Йеми Одуволе (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Йеми Одуволе (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го ноября 2022 года

На титульный бой Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Лэндон Кинонес (США) — Йеми Одуволе (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лэндон Кинонес (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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