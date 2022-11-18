Прогноз на бой Юрий Панферов (Рос) — Брайан Аймс (США) 18 ноября

«Юрий Панферов (Рос)» – «Брайан Аймс (США)». 18.11.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Юрий Панферов (Рос) проведет 18 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Брайан Аймс (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:00 по московскому времени Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юрий Панферов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юрий Панферов (Рос) — Брайан Аймс (США):

победа Юрий Панферов (Рос) – 1.07, ничья – 65, победа Брайан Аймс (США) – 8.7

Прогноз на матч Юрий Панферов (Рос) – Брайан Аймс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Юрий Панферов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.07. А котировка на то, что Брайан Аймс (США) будет сильнее повысилась до 8.7.

История личных встреч

На данный момент Юрий Панферов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Юрий Панферов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Юрий Панферов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Юрий Панферов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Брайан Аймс (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Брайан Аймс (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Брайан Аймс (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Брайан Аймс (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Брайан Аймс (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Юрий Панферов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юрий Панферов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юрий Панферов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юрий Панферов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Брайан Аймс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Брайан Аймс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Брайан Аймс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Брайан Аймс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Брайан Аймс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Брайан Аймс (США) должен задуматься о своей обороне.

Юрий Панферов (Рос) – Брайан Аймс (США) 18.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Юрий Панферов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Юрий Панферов (Рос) — Брайан Аймс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Брайан Аймс (США).

Юрий Панферов (Рос)

Несмотря на то, что Юрий Панферов (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Юрий Панферов (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Юрий Панферов (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Юрий Панферов (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Брайан Аймс (США)

На сегодняшний день Брайан Аймс (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Брайан Аймс (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Брайан Аймс (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Брайан Аймс (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Юрий Панферов (Рос) — Брайан Аймс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 ноября

Вряд ли Юрий Панферов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Брайан Аймс (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Юрий Панферов (Рос) и Брайан Аймс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Юрий Панферов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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