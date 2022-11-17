Прогноз на бой Бибиано Фернандес (Бра) — Стивен Ломан (Фил) 19-го ноября 2022 года

«Бибиано Фернандес (Бра)» – «Стивен Ломан (Фил)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 19-го ноября состоится интересный поединок Бибиано Фернандес (Бра) — Стивен Ломан (Фил), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 19-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Бибиано Фернандес (Бра) — Стивен Ломан (Фил). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бибиано Фернандес (Бра) — Стивен Ломан (Фил):

победа Бибиано Фернандес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Стивен Ломан (Фил) – 0

Прогноз на матч Бибиано Фернандес (Бра) – Стивен Ломан (Фил) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Бибиано Фернандес (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Стивен Ломан (Фил), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Бибиано Фернандес (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Бибиано Фернандес (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Бибиано Фернандес (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Бибиано Фернандес (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Бибиано Фернандес (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Стивен Ломан (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Стивен Ломан (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Стивен Ломан (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Стивен Ломан (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Стивен Ломан (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Бибиано Фернандес (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Бибиано Фернандес (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Бибиано Фернандес (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Бибиано Фернандес (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Бибиано Фернандес (Бра) валится с ног. К тому же, Бибиано Фернандес (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Бибиано Фернандес (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Стивен Ломан (Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Стивен Ломан (Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Стивен Ломан (Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Стивен Ломан (Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Бибиано Фернандес (Бра) – Стивен Ломан (Фил) 19.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Бибиано Фернандес (Бра) и Стивен Ломан (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Бибиано Фернандес (Бра) и Стивен Ломан (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бибиано Фернандес (Бра) и Стивен Ломан (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бибиано Фернандес (Бра) и Стивен Ломан (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бибиано Фернандес (Бра) и Стивен Ломан (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Бибиано Фернандес (Бра) легко справится с таким соперником, как Стивен Ломан (Фил). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Бибиано Фернандес (Бра) — Стивен Ломан (Фил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Стивен Ломан (Фил).

Бибиано Фернандес (Бра)

Так как Бибиано Фернандес (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Бибиано Фернандес (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Бибиано Фернандес (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Бибиано Фернандес (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Стивен Ломан (Фил)

Уже несколько лет Стивен Ломан (Фил) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Стивен Ломан (Фил) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Стивен Ломан (Фил) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Бибиано Фернандес (Бра) — Стивен Ломан (Фил). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го ноября

В этом поединке Бибиано Фернандес (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Стивен Ломан (Фил), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Бибиано Фернандес (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Стивен Ломан (Фил) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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