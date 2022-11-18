Прогноз на бой Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум) 19-го ноября

«Уилльям Хэйден (Ирл)» – «Мариан Мариус Истрате (Рум)». 19.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19-го ноября должен состояться бой Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Уилльям Хэйден (Ирл) и Мариан Мариус Истрате (Рум) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 19-го ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум):

победа Уилльям Хэйден (Ирл) – 1.02, ничья – 58, победа Мариан Мариус Истрате (Рум) – 20

Прогноз на матч Уилльям Хэйден (Ирл) – Мариан Мариус Истрате (Рум) Бои, титульный бой, 19-го ноября :

По коэффициенту 1.02 ставить на то, что выиграет Уилльям Хэйден (Ирл) не очень выгодно, а вот Мариан Мариус Истрате (Рум) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 20.

История личных встреч

В профессиональной карьере Уилльям Хэйден (Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Уилльям Хэйден (Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Уилльям Хэйден (Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Уилльям Хэйден (Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Уилльям Хэйден (Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Уилльям Хэйден (Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Мариан Мариус Истрате (Рум) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мариан Мариус Истрате (Рум) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мариан Мариус Истрате (Рум) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мариан Мариус Истрате (Рум) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мариан Мариус Истрате (Рум) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Уилльям Хэйден (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Уилльям Хэйден (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Уилльям Хэйден (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Уилльям Хэйден (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Мариан Мариус Истрате (Рум) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мариан Мариус Истрате (Рум) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мариан Мариус Истрате (Рум) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мариан Мариус Истрате (Рум) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мариан Мариус Истрате (Рум) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Уилльям Хэйден (Ирл) – Мариан Мариус Истрате (Рум) 19.11.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Уилльям Хэйден (Ирл) и Мариан Мариус Истрате (Рум), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Уилльям Хэйден (Ирл) и Мариан Мариус Истрате (Рум) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Уилльям Хэйден (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мариан Мариус Истрате (Рум) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Уилльям Хэйден (Ирл) сейчас находится на пике формы, так что Мариан Мариус Истрате (Рум) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Уилльям Хэйден (Ирл).

На чемпионский бой Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мариан Мариус Истрате (Рум), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Уилльям Хэйден (Ирл)

Свою самую выдающуюся победу Уилльям Хэйден (Ирл) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Уилльям Хэйден (Ирл) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Уилльям Хэйден (Ирл) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Уилльям Хэйден (Ирл) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Уилльям Хэйден (Ирл) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Мариан Мариус Истрате (Рум)

Никаких высот Мариан Мариус Истрате (Рум) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мариан Мариус Истрате (Рум) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мариан Мариус Истрате (Рум) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мариан Мариус Истрате (Рум) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум). Прогноз и ставки на матч. Бои 19-го ноября

На титульный бой Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Уилльям Хэйден (Ирл) — Мариан Мариус Истрате (Рум) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Уилльям Хэйден (Ирл) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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