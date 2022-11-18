Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг: гости способны удивить фаворита

Прогноз Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (19-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг 19 ноября

19 ноября в 05:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс примет соперника по национальному первенству Сэйнт Мэрис Лайтнинг.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 19 ноября предстоит поединок против БК Сэйнт Мэрис Лайтнинг. По московскому времени начало игры будет в 05:50. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 19 ноября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:50 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс, одержав семь побед.

Юниверсити оф Альберта Викингс

На этот матч баскетболисты клуба Юниверсити оф Альберта Викингс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Сэйнт Мэрис Лайтнинг

Президент баскетбольного клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Юниверсити оф Альберта Викингс пообещал, что 19 ноября его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 05:50 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Сэйнт Мэрис Лайтнинг. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг (19 ноября), ставки и коэффициенты

Юниверсити оф Альберта Викингс

Сейчас баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Юниверсити оф Альберта Викингс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сэйнт Мэрис Лайтнинг

В прошлом матче баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг пройдет 19 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:50 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Юниверсити оф Альберта Викингс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Юниверсити оф Альберта Викингс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сэйнт Мэрис Лайтнинг показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юниверсити оф Альберта Викингс — Сэйнт Мэрис Лайтнинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Юниверсити оф Альберта Викингс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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